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MISINTO – Una mostra per raccontare una delle più importanti conquiste della storia democratica italiana: il diritto di voto alle donne. Venerdì 19 giugno alle 20.30, nell’aula consiliare di Misinto, sarà inaugurata “Una conquista chiamata voto. Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)”, esposizione dedicata al lungo cammino che ha portato le donne italiane a ottenere il riconoscimento dei propri diritti politici.

L’iniziativa ripercorre oltre ottant’anni di battaglie civili, impegno sociale e partecipazione, attraverso immagini che raccontano il ruolo delle protagoniste del movimento per l’emancipazione femminile in Italia. Alla serata inaugurale interverrà la senatrice Simona Malpezzi, che porterà una riflessione sul valore della partecipazione democratica e sul significato attuale delle conquiste ottenute dalle donne nel corso del Novecento.

La mostra è organizzata con il contributo dell’Unione Femminile Nazionale fondazione Anna Kuliscioff e il sostegno di Insieme per Misinto, con ingresso libero per tutti i visitatori.

Dopo l’inaugurazione di venerdì sera, l’esposizione sarà aperta al pubblico sabato 20 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, e domenica 21 giugno dalle 10 alle 13.

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