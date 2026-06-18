Cronaca

MOZZATE – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Mozzate per un incendio che si è sviluppato all’interno della cantina di un’abitazione in via Carlo Giussani.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30 e sul posto sono rapidamente confluite tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Appiano Gentile, Lomazzo e Saronno. I pompieri hanno individuato il focolaio e provveduto a spegnere le fiamme prima che potessero estendersi ad altri locali dell’edificio, mettendo così in sicurezza l’intera abitazione.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo ha interessato alcune campionature di tessuti per tende conservate all’interno della cantina. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone: non si registrano infatti feriti né intossicati. Dopo lo spegnimento delle fiamme, le squadre hanno effettuato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

(foto vigili del fuoco: una fase dell’intervento)

18062026