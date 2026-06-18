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C’è una parola che negli ultimi anni ha invaso convegni, slide aziendali e dichiarazioni di intenti delle imprese italiane: persone. Mettere le persone al centro, valorizzare il capitale umano, costruire organizzazioni a misura d’uomo. Un vocabolario che suona bene, che riempie le pagine dei report e anima i dibattiti sul futuro del lavoro. Eppure, a pochi chilometri dai palchi dove questi concetti vengono proclamati, nelle officine, nei magazzini e negli uffici delle piccole e medie imprese che formano la spina dorsale dell’economia italiana, la realtà racconta spesso una storia molto diversa.

Perché tra il proclamare e il fare esiste una distanza che raramente qualcuno si preoccupa di misurare. Gli imprenditori ci tengono alle loro persone, sempre, e spesso più di quanto non sembrino disposti ad ammettere. Ma tenere alle persone non è la stessa cosa che costruire un’organizzazione in cui tutti capiscono cosa stanno facendo e perché. Non è la stessa cosa che definire obiettivi chiari, comunicarli con coerenza, tornare su di essi con regolarità. Queste sono pratiche. E le pratiche, nelle PMI italiane, sono il vero nodo irrisolto: si dichiarano, si rimandano, si abbandonano alla prima emergenza. Ed è proprio in questo divario, tra ciò che si vuole costruire e ciò che si riesce effettivamente a far funzionare, che si gioca la solidità reale di un’impresa.

Cristian Andreatini lavora esattamente dentro quel divario. Coach specializzato nell’affiancare artigiani e imprenditori, il suo lavoro quotidiano consiste nell’aiutare chi guida un’azienda a vedere quello che dall’interno non riesce a vedere, e a costruire le condizioni perché i cambiamenti desiderati diventino effettivamente possibili.

Lo abbiamo incontrato per capire cosa significa, concretamente, portare le persone al centro di un’azienda quando i margini sono stretti, il tempo è sempre poco e le urgenze sembrano non finire mai.

Si parla molto di mettere le persone al centro. Ma nella realtà delle PMI italiane, quanto questa idea viene applicata davvero?

Poco, e spesso in modo inconsapevole. Non perché gli imprenditori non ci tengano alle persone, anzi. Il problema è che mettere le persone al centro viene confuso con trattarle bene, con creare un buon clima, con qualcosa che ha a che fare con il benessere. Tutte cose importanti, ma non è di questo che parlo.

Per me, mettere le persone al centro significa costruire un’organizzazione in cui le persone capiscono il senso di quello che fanno, sanno dove sta andando l’azienda e si sentono parte di qualcosa che vale la pena costruire. È un principio organizzativo prima ancora che umano. Un’azienda in cui le persone capiscono il perché dietro alle richieste che ricevono esegue meglio, decide più in fretta e si adatta più facilmente al cambiamento. Non è solo etica. È efficacia.

Il contrario è essere indifferenti alla comprensione. Dare istruzioni senza contesto, fissare obiettivi senza spiegarli, cambiare direzione senza comunicarlo. In molte PMI questo avviene perché l’imprenditore ha tutto chiaro in testa e dà per scontato che gli altri condividano quella chiarezza. Quasi mai è così.

Come si manifesta questo disallineamento nella pratica quotidiana?

In modo molto concreto. Faccio spesso un esercizio quando entro in un’azienda per la prima volta: chiedo a quattro o cinque persone, separatamente, quali sono le priorità dell’azienda in questo momento. Non cosa stanno facendo loro, ma dove pensa che stia andando l’azienda e cosa conta di più adesso. Le risposte sono quasi sempre diverse. A volte radicalmente diverse.

Questo non significa che le persone siano disattente o poco coinvolte. Significa che nessuno ha mai detto loro con chiarezza qual è la direzione. L’imprenditore lo sa, magari ne ha parlato in una riunione sei mesi fa, magari lo ha scritto in un documento che nessuno ha letto. Ma non è diventato un riferimento condiviso, qualcosa che orienta le decisioni quotidiane di ogni persona in azienda.

Il risultato è un’organizzazione in cui ognuno lavora sodo, si impegna, mette energie, ma ciascuno ottimizza per il proprio pezzo. I pezzi non si integrano. Il lavoro collettivo produce meno di quanto dovrebbe, non per mancanza di talento o di impegno, ma per mancanza di allineamento.

Da dove si parte, allora, per costruire questo allineamento?

Dalla chiarezza degli obiettivi. Non obiettivi astratti, non visioni strategiche vaghe, non dichiarazioni di intenti. Obiettivi concreti, misurabili, con una scadenza e una persona responsabile.

Nelle PMI c’è una tendenza a confondere l’obiettivo con la direzione. L’obiettivo dice dove si vuole arrivare: aumentare il fatturato, conquistare nuovi mercati, migliorare la qualità del prodotto. La direzione dice come ci si arriva: quali strade percorrere, quali scelte fare, dove concentrare le energie. Sono due livelli diversi e servono entrambi. Ma nella pratica quotidiana, quello che orienta il comportamento delle persone è la direzione, non l’obiettivo.

La prima domanda che pongo a un imprenditore su questo tema è: se domani mattina chiedessi a ogni persona del tuo team di scrivere su un foglio i tre obiettivi principali dell’azienda per i prossimi tre mesi, quante risposte diverse otterresti? La risposta rivela immediatamente il livello di chiarezza reale nell’organizzazione. Non serve un sistema sofisticato. Serve definire un numero limitato di priorità, comunicarle con chiarezza, e tornare su di esse con regolarità. La ripetizione non è ridondanza: è il meccanismo attraverso cui le priorità diventano riferimenti condivisi e non semplici intenzioni.

Il tema della responsabilità è spesso citato come nodo critico nelle PMI. Come si costruisce responsabilità reale senza scadere nel controllo?

È una delle domande più importanti nel lavoro organizzativo. E la risposta, che può sembrare controintuitiva, è: si costruisce dando fiducia prima ancora di avere garanzie.

Nelle PMI, la responsabilità viene spesso confusa proprio con il controllo. L’imprenditore vuole che le cose vengano fatte bene, e per assicurarselo supervisionare ogni dettaglio. Il risultato è che le persone smettono di sentirsi responsabili, perché sanno che qualcuno controllerà comunque tutto. Si deresponsabilizzano non per carattere, ma perché il sistema non lascia spazio alla responsabilità reale.

La responsabilità vera si costruisce in modo diverso: si definisce con chiarezza cosa ci si aspetta da ciascuno, si dà alla persona lo spazio per decidere come raggiungerlo, si verifica il risultato e non il processo. E quando qualcosa non funziona, si analizza insieme cosa non ha funzionato, senza cercare un colpevole. Significa rinunciare al controllo continuo e accettare che le cose vengano fatte in modo diverso da come le farebbe l’imprenditore stesso. Ma è l’unico modo per costruire un’organizzazione che funziona anche quando lui non c’è. Un’organizzazione che funziona solo con l’imprenditore presente non è un’organizzazione solida: è una dipendenza.

Qual è il ruolo del coaching in tutto questo? Cosa offre rispetto ad altri percorsi di sviluppo aziendale?

Il mio lavoro non è dire agli imprenditori cosa fare. Sarebbe inutile, e spesso lo sanno già. Il mio lavoro è aiutarli a vedere quello che dall’interno non riescono a vedere, e a costruire le condizioni perché i cambiamenti che vogliono fare diventino effettivamente possibili.

Molto spesso, il primo ostacolo non è la mancanza di idee o di risorse. È la mancanza di consapevolezza su come il comportamento dell’imprenditore stesso stia contribuendo ai problemi che vuole risolvere. Non come accusa: come dato da cui partire.

Un esempio classico: un imprenditore che si lamenta che i collaboratori non prendono iniziative, ma che poi li corregge ogni volta che decidono qualcosa senza consultarlo. Sta mandando messaggi contraddittori. Non se ne accorge, perché dall’interno ogni intervento sembra giustificato. Dall’esterno, il pattern è chiarissimo. Il coaching serve a portare quella visibilità, a nominare ciò che si ripete, e ad aiutare la persona a scegliere consapevolmente come vuole comportarsi. Poi c’è la parte più concreta: costruire con l’imprenditore i sistemi e le pratiche che rendono i cambiamenti sostenibili nel tempo. Non basta decidere di cambiare. Bisogna costruire le condizioni perché il cambiamento diventi il nuovo modo normale di funzionare.

Una cosa in comune tra le aziende che riescono in questo percorso: esiste?

Sì, ed è una sola: la costanza. Non la genialità del piano, non le risorse straordinarie, non il momento favorevole. La costanza.

Le aziende che costruiscono organizzazioni dove le persone sono al centro e gli obiettivi sono condivisi non lo fanno con un intervento straordinario. Lo fanno con la ripetizione di gesti ordinari, fatti con coerenza nel tempo. La riunione settimanale tenuta anche quando ci sono cose più urgenti. La verifica degli obiettivi fatta anche quando i risultati non sono quelli sperati. La comunicazione mantenuta anche quando sarebbe più comodo tacere.

La costanza è il moltiplicatore di tutto il resto. Un’idea mediocre applicata con costanza produce risultati. Un’idea brillante applicata a intermittenza non cambia nulla. E nelle PMI, dove le risorse sono limitate e il tempo è sempre poco, la costanza è spesso l’unica vera leva su cui si può contare. Il mio lavoro, alla fine, è aiutare gli imprenditori a costruire quella costanza. Non come disciplina imposta dall’esterno, ma come scelta consapevole, radicata nella comprensione di cosa serve per far crescere un’azienda nel tempo.