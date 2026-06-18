Città

SARONNO – “Ringrazio la sindaca Ilaria Pagani per la celere risposta so che ci sono altri genitori che aspettano da tempo notizie su temi altrettanto importanti”. Inizia così la replica del papà che con una breve nota ha dato voce all’amarezza di chi si è trovato con l’aumento del servizio pre o post scuola. “Non si tratta di un anonimo – spiega la direttrice Sara Giudici – Il saronnese ha firmato con nome e cognome la propria missiva e ha regolarmente parlato con la redazione. Semplicemente per motivazioni personali ha preferito che questi non fossero resi pubblici. Un diritto che ilSaronno rispetta e che non sposta i contenuti della sua segnalazione o della sua risposta”

“Nel mio scritto non ho messo in dubbio la qualità del servizio come insinua la sindaca ho semplicemente fatto notare tre aspetti. La presenza di un aumento, la mancanza di comunicazione di questo ritocco delle tariffe su Facebook e sul sito del comune e una diversa modalità di gestione per il nuovo anno anche questa non ben esplicitata nelle motivazioni. Bene l’impegno per la qualità del servizio (ci mancherebbe altro) le esenzioni e il sostegno ma per chi, con un figlio o fruitore di un solo servizio, la comunicazione non sarebbe il minimo? Anche solo per spiegare perchè siamo tenuti a pagare 20 euro in più al trimestre”.

E conclude: “Sempre in tema di informazione e comunicazione prima il servizio lo gestiva la Zerbi (che a sua volta si affidava alle cooperative), adesso è direttamente il comune che affida alle cooperative. Così come cittadini e contribuenti non abbiamo diritto di essere informati? L’amarezza resta”.

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