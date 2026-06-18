Politica

MILANO – Eliminare barriere, ridurre gli adempimenti inutili e costruire regole più vicine alle esigenze concrete dei cittadini. È questa la direzione della Legge Ordinamentale 2026 approvata dal Consiglio regionale, un intervento che aggiorna diversi settori della normativa regionale con l’obiettivo di rendere più efficiente l’azione pubblica e più immediato il rapporto tra istituzioni, imprese e cittadini.

Tra le misure contenute nel provvedimento figurano anche due interventi promossi dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba: il sostegno alla piena accessibilità dei servizi di rifornimento carburante per le persone con disabilità e il rafforzamento dei controlli sulla qualità dell’aria negli ambienti indoor.

Tra gli interventi più significativi sostenuti dal consigliere, la norma che impegna Regione Lombardia a promuovere specifici protocolli d’intesa con il settore della distribuzione carburanti affinché i conducenti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, titolari di regolare contrassegno disabili, possano ricevere assistenza gratuita durante il rifornimento pagando il carburante al prezzo previsto per il self-service.

“Si tratta di una misura di equità e buon senso – prosegue Dell’Erba -. Chi non può scendere autonomamente dal veicolo non deve essere costretto a sostenere costi aggiuntivi per effettuare un’operazione essenziale come il rifornimento. La mobilità rappresenta autonomia e indipendenza e non può trasformarsi in una penalizzazione economica. Con questo intervento poniamo le basi per una collaborazione concreta con il mondo della distribuzione carburanti affinché questo principio trovi applicazione sull’intero territorio lombardo, comprese le tratte autostradali”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha inoltre promosso l’introduzione di specifiche disposizioni dedicate al controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici e dei sistemi di climatizzazione, ventilazione e termoventilazione presenti negli ambienti chiusi.

La norma prevede controlli periodici differenziati in base al livello di rischio e all’affollamento delle strutture, con particolare attenzione a ospedali, strutture sociosanitarie, scuole, palestre, centri commerciali e luoghi aperti al pubblico. “La qualità dell’aria negli ambienti indoor rappresenta un tema centrale per la tutela della salute pubblica – sottolinea -. Ospedali, scuole, strutture ricettive, impianti sportivi e luoghi ad alta frequentazione devono garantire standard elevati di sicurezza. Con questa misura introduciamo controlli periodici e criteri chiari di monitoraggio, rafforzando la prevenzione e contribuendo a migliorare il benessere di cittadini, lavoratori e utenti senza determinare nuovi oneri per il bilancio regionale”.

“La Legge ordinamentale 2026 dimostra che è possibile rendere più efficiente la macchina amministrativa mantenendo alta l’attenzione verso le esigenze delle persone – conclude Dell’Erba -. Ridurre la burocrazia significa liberare risorse, accelerare i processi decisionali e rimuovere ostacoli che troppo spesso incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. È questa la Lombardia che vogliamo costruire: più moderna, più accessibile e più vicina ai bisogni concreti delle comunità e delle famiglie”.

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