SARONNO – Un residente del quartiere Retrostazione ha sventato un tentativo di furto ai danni di un parchimetro nella tarda serata di qualche giorno fa. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 quando un uomo, arrivato in bicicletta, avrebbe iniziato a manomettere la colonnina utilizzando un flessibile a batteria.

A richiamare l’attenzione sono stati i rumori provenienti dalla strada. Un residente della zona, affacciatosi dal balcone dopo aver sentito il frastuono, avrebbe notato l’uomo intento a forzare il vano del parchimetro. A quel punto gli ha gridato contro, costringendolo ad interrompere l’azione e a fuggire rapidamente in bicicletta prima di riuscire a completare il colpo.

Sul parchimetro si vedono evidenti segni di danneggiamento sulla struttura del parchimetro, compatibili con un tentativo di effrazione.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla situazione del quartiere Retrostazione, già al centro di numerose segnalazioni da parte dei residenti. Solo nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano denunciato il continuo ritrovamento di valigie svuotate e documenti abbandonati, presumibilmente riconducibili a furti commessi ai danni dei viaggiatori in transito dalla stazione ferroviaria. In un caso erano stati gli stessi residenti ad attivarsi per rintracciare il proprietario dei documenti e restituirgli il materiale recuperato.

Tra le richieste che arrivano dal quartiere ci sono un rafforzamento dei controlli contro lo spaccio, una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali, interventi per contrastare schiamazzi e degrado e azioni concrete contro i furti che, secondo i residenti, continuano a rappresentare un problema irrisolto della zona.

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