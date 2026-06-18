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SARONNO – Una serata speciale all’insegna della solidarietà, della condivisione e della preghiera per accorciare le distanze tra il territorio saronnese e l’Africa centrale: venerdì 19 giugno la comunità è invitata a partecipare a un importante momento di incontro volto a sostenere la missione in Camerun guidata da don Mario Morstabilini, sacerdote e missionario della diocesi di Milano attivo in prima linea a Ngaoundéré.

Il programma della manifestazione, ospitata interamente dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli (piazzale Santuario, 1), si aprirà ufficialmente alle 18 con la celebrazione della santa messa, officiata dallo stesso don Mario. Sarà la prima occasione per ascoltare la voce di chi vive quotidianamente le sfide e le speranze di una terra lontana ma vicina nel cuore della comunità milanese.

Al termine della funzione liturgica, la serata si sposterà all’interno del chiostro del Santuario per un momento conviviale intitolato “Cena di condivisione“. Per l’occasione, i locali del bar rimarranno aperti per accogliere e servire tutti i presenti che desiderano fare un’apericena in compagnia, favorendo il dialogo spontaneo e la socializzazione tra i partecipanti. Successivamente, alle 20.30, l’evento tornerà all’interno del Santuario per il momento conclusivo della giornata. Questa ultima parte della serata sarà caratterizzata dalla proiezione di immagini, dall’ascolto di testimonianze dirette sull’andamento della missione e da un momento di preghiera comunitaria.

L’iniziativa ha uno scopo benefico estremamente concreto: tutte le offerte che verranno raccolte nel corso delle varie attività della serata saranno interamente devolute a sostegno della costruzione della Parrocchia San Michele Arcangelo di Ngaoundéré, in Camerun, offrendo un aiuto tangibile alla crescita della comunità locale.

Per chiunque desideri seguire gli aggiornamenti o mettersi in contatto con l’organizzazione, il Santuario ha messo a disposizione i propri canali social ufficiali, attivi sia su Facebook sia su Instagram con il riferimento ufficiale dedicato.

(foto d’archivio)

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