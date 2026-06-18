Città

SARONNO – Tutti erano pronti al rimpasto di Giunta ed invece sono arrivate solo le dimissioni. Oggi pomeriggio, giovedì 18 giugno, è arrivata la nota della sindaca Ilaria Pagani sulle dimissioni di due assessori ossia Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro. Uscite di cui si parlava da tempo ma la vera sorpresa è la scelta di non rendere noti i nomi delle new entry malgrado siano praticamente di pubblico dominio. Qualche colpo di scena dell’ultimo minuto? Qualche ripensamento inatteso? Strategia? Al momento ecco la comunicazione ufficiale ossia quello che l’amministrazione ha deciso di rendere noto oggi. Da considerare che alle 19 è convocata una commissione commercio a cui evidentemente non ci sarà il nuovo assessore e probabilmente neanche l’uscente.

Il sindaco di Saronno Ilaria Pagani ha preso atto delle dimissioni presentate dagli assessori Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro.

Gilardoni, assessore alla Rigenerazione Urbana, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di salute. De Cristofaro, assessora al Commercio, Attività Produttive, Transizione Ecologica e Mobilità, ha invece comunicato la decisione di lasciare l’incarico a causa di sopraggiunti impegni professionali e personali che non le consentono di proseguire con il necessario impegno nell’attività amministrativa.

“Desidero ringraziare sinceramente Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro per il lavoro svolto in questo primo anno di mandato – dichiara il sindaco Ilaria Pagani –. Entrambi hanno affrontato il proprio incarico con serietà, disponibilità e spirito di servizio, mettendo a disposizione della città competenze, tempo ed energie in settori particolarmente importanti per la vita della nostra comunità”.

“Ad entrambi va il ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi, ed esprimo la mia gratitudine personale e quella dell’intera Amministrazione comunale. Sono certa che il rapporto costruito in questo anno non si interromperà con la conclusione dell’esperienza in Giunta. Mi auguro che possano continuare a offrire il proprio contributo alla città e che possano esserci in futuro nuove occasioni di collaborazione, sempre nell’interesse della comunità saronnese”.

Il sindaco provvederà nelle prossime ore alla definizione del nuovo assetto della Giunta comunale, che sarà presentato con una successiva comunicazione ufficiale.

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