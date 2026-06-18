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SARONNO – “Susanna e i Vecchioni”, la celebre opera di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, sarà ospitata nella prestigiosa sala del sindaco in Villa Gianetti fino al prossimo 30 giugno. L’opera è stata concessa generosamente in esposizione dal signor Ciaccio e dal 29 maggio è protagonista di una rassegna di eventi culturali in città, volti a valorizzare il valore artistico del territorio. La presenza del dipinto in città si affianca alle altre opere dell’autore già conservate presso la Biblioteca Civica: i teleri che rappresentano la storia mitologica di Bacco e Arianna tratta dalla Metamorfosi di Ovidio.

Per tutti coloro che desiderano ammirare le bellezze artistiche in autonomia, l’amministrazione ha predisposto un calendario di visite libere. Villa Gianetti aprirà le sue porte al pubblico il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, mentre il sabato e la domenica l’accesso sarà garantito sia al mattino, dalle 10 alle 12, sia al pomeriggio, dalle 15 alle 18. Anche la sala lettura della biblioteca comunale prenderà parte attiva all’iniziativa, accogliendo i visitatori il sabato e la domenica dalle 14 alle ore 17.45.

Non mancano anche visite guidate: ogni domenica, fino al 28 giugno, dalle 15.30 alle 17, l’associazione Cantastorie si mette a disposizione per raccontare i segreti delle opere. Questo speciale itinerario, con prenotazione obbligatoria, culturale attraverserà i luoghi più significativi della città, toccando la biblioteca, la chiesa di San Francesco, la chiesa Prepositurale e la stessa Villa Gianetti. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori ci saranno anche due contributi video esplicativi, che verranno proiettati all’interno della biblioteca e di Villa Gianetti per offrire un approfondimento dinamico sulla figura del maestro.

Per prenotare è necessario contattare via mail l’associazione all’indirizzo [email protected].

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