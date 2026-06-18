Softball

SARONNO – C’è una impronta saronnese nella Nazionale italiana di softball impegnata a Praga nel torneo di qualificazione alla fase finale della World Cup. Col presidente del Mkf Saronno, Massimo Rotondo, ci sono infatti quattro le giocatrici del Saronno Softball convocate dal commissario tecnico Craig Montvidas per l’appuntamento internazionale in corso in quesri giorni. Vestono la maglia azzurra Alessandra Rotondo, McKenzie Barbara, Christina Toniolo e Giulia Koutsoyanopulos, alle quali si aggiunge Sara De Luca, inserita nello staff della Nazionale con il ruolo di catcher del bullpen.

L’Italia arriva all’appuntamento iridato dopo aver completato la preparazione in Olanda, dove ha preso parte all’Amsterdam Invitational Cup affrontando le nazionali di Paesi Bassi, Australia (con le lanciatrici Lamb e Trzcinski, entrambe ex Saronno) e Repubblica Ceca. Un test importante per affinare la condizione in vista delle sfide decisive di Praga. Nel raggruppamento della capitale ceca le azzurre sono chiamate a confrontarsi con avversarie di altissimo livello come Canada, Taipei, Repubblica Ceca e Australia. Un girone particolarmente impegnativo dal quale soltanto due squadre otterranno il pass per la fase finale della World Cup.

La presenza di ben quattro giocatrici del Saronno Softball conferma ancora una volta il ruolo di primo piano del club biancoceleste nel panorama nazionale. Le atlete saronnesi rappresentano infatti una componente importante della Nazionale italiana che punta a conquistare uno dei posti disponibili per la fase conclusiva della competizione mondiale. Non manca un collegamento con il Saronnese anche nelle file della Repubblica Ceca. Tra le convocate della nazionale ospitante figura infatti Barbora Saviola, atleta che durante la stagione difende i colori del Saronno Softball.

Per il club di via De Sanctis si tratta dunque di una vetrina internazionale di grande prestigio, con numerose protagoniste impegnate in una delle competizioni più importanti del calendario mondiale del softball.

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