Softball

PRAGA – L’Italia esce sconfitta dalla delicata sfida contro l’Australia ai Mondiali di softball in corso a Praga. Oggi nella gara delle 13 le azzurre hanno ceduto 6-4 al termine di una gara equilibrata e combattuta, nella quale hanno prodotto più valide delle avversarie (11 contro 7) senza però riuscire a sfruttare al meglio le occasioni create. L’Australia ha costruito il proprio successo soprattutto nelle fasi iniziali dell’incontro, portandosi sul 2-0 già nel primo inning e allungando successivamente fino al 5-1. L’Italia ha provato a reagire grazie ai punti realizzati dalla saronnese Giulia Koutsoyanopulos e compagne, restando sempre in partita.

Tra le giocatrici in maglia azzurra anche le giocatrici del Mkf Saronno Alessandra Rotondo, Christina Toniolo, Giulia Koutsoyanopulos e McKenzie Barbara, oltre alla caronnese Melany Sheldon, impegnate con la Nazionale nel difficile girone di Praga. Nonostante il ko, la formazione guidata da Craig Montvidas ha mostrato carattere, tentando la rimonta nell’ultimo inning fino al 6-4 finale. Determinante la maggiore concretezza dell’Australia nei momenti chiave del match.

Per le azzurre diventa ora fondamentale la sfida contro Cuba, in programma venerdì alle 10. Un successo consentirebbe infatti all’Italia di restare in corsa per accedere alle partite decisive di sabato, che mettono in palio la qualificazione alla fase finale della World Cup del prossimo anno.

(foto Wbsc: una fase del match)

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