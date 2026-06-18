Cronaca

TRADATE – Attimi di paura nel tardo pomeriggio nel pomeriggio dell’altro giorno in una tabaccheria di corso Matteotti, in centro, presa di mira da due rapinatori entrati in azione con il volto coperto e armati di coltello.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi hanno fatto irruzione nell’attività quando all’interno si trovava soltanto la titolare. Dopo averla minacciata, si sono impossessati del denaro presente in cassa e di alcuni tagliandi Gratta e Vinci, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce. L’entità del bottino è ancora in fase di quantificazione.

L’episodio ha suscitato preoccupazione in città e riporta l’attenzione sul tema della sicurezza, già al centro del dibattito pubblico nelle ultime settimane. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della tenenza di Tradate, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili della rapina e ricostruire nel dettaglio la loro fuga.

(foto archivio: carabinieri in servizio nella zona)

18062026

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