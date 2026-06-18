Cronaca

RESCALDINA – UBOLDO – Un ciclista di 80 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno, in un drammatico incidente avvenuto lungo la Statale 527 al confine tra Uboldo e Rescaldina.

L’allarme è scattato poco dopo le 10,20. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un autoarticolato. L’impatto è stato violentissimo e per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio sanitario regionale con ambulanza ed elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco. Nonostante il rapido arrivo dei mezzi di emergenza, il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Secondo i dati di Areu, nell’incidente sono rimasti coinvolti un uomo di 80 anni, risultato deceduto, e un uomo di 42 anni. L’intervento dei soccorritori si è concluso sul posto senza trasporto in ospedale.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Uboldo e Rescaldina. Gli accertamenti sono in corso per chiarire con precisione le cause che hanno portato il ciclista a invadere la corsia opposta.

(foto archivio)

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