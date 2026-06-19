Groane

CERIANO LAGHETTO – Dopo il sorprendente esordio dello scorso anno, nel prossimo fine settimana torna per la seconda edizione l’evento “Drèe al cerv”, che propone musica, divertimento, arte e buon cibo. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con alcune realtà locali, si svolgerà dal pomeriggio di sabato 20 giugno fino al pranzo di domenica 21 giugno, nell’area feste di via I maggio 80. Sotto i tendoni si potranno gustare piatti tradizionali, stuzzicherie e golosità, accompagnati da ottima birra e altre bevande per trascorrere momenti in allegria, mentre si potrà assistere alle performance di alcuni artisti del collettivo “We Run the Streets”. Si tratta di un’associazione che nasce nel 2014 e che grazie alle attività e ai progetti messi in atto, che vanno dall’ambito sociale a quello scolastico, è riuscita ad attirare sempre più l’interesse e il riconoscimento sia delle istituzioni sia dei soggetti con cui ha avuto il piacere di collaborare.

Lo scorso anno fu realizzato il gigantesco murale con il cervo, simbolo di Ceriano Laghetto, visibile dalla rampa di accesso Sud del “Ponte della Giubiana”. Quest’anno sono in programma altre sorprese, nei pressi della Stazione.

La serata di sabato propone musica dal vivo con l’alternarsi di diversi gruppi, a partire dalle 20.30. Sul palco saliranno Nine Degrees a “scaldare l’ambiente”, prima dell’evento principale della serata, dalle 22, quando ad esibirsi sarà la party band “Delirio musicale collettivo”. Poi la musica continuerà fino alle ore piccole con il dj set di Beppe Nevada.

Domenica la possibilità di pranzare in compagnia con un menù speciale. Per i più piccoli, entrambi i giorni saranno allestite giostre e gonfiabili.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, torna un evento pensato davvero come occasione di incontro intergenerazionale, dedicato ai più giovani ma naturalmente aperto a tutti, dove arte, divertimento e voglia di stare insieme si incontrano”, spiega l’assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “Con l’occasione anche di sostenere le associazioni locali come C-Lake Crew e Pro Loco Ceriano Laghetto, che tantissimo fanno per la nostra comunità, ci auguriamo di vedere tanti cerianesi e non solo a questo momento di festa che segna ufficialmente l’inizio dell’estate”.

(foto archivio)

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