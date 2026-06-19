Cronaca

CESANO MADERNO – Un giovane di 20 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria dopo essere stato trovato in possesso di 44 grammi di sostanza stupefacente durante un controllo effettuato dalla polizia locale. L’episodio risale al pomeriggio di martedì scorso, quando gli agenti hanno fermato il ragazzo, cittadino italiano residente in un altro comune, in via Orsini. Durante gli accertamenti sono stati rinvenuti due involucri contenenti complessivamente 44 grammi di droga.

Considerata la quantità sequestrata e le modalità di confezionamento della sostanza, gli operatori hanno accompagnato il ventenne al comando di via Fermi per gli adempimenti di rito, procedendo al sequestro dello stupefacente e agli atti relativi all’ipotesi di spaccio.

Successivamente è stata effettuata anche una perquisizione nell’abitazione del giovane, che ha però dato esito negativo. Le operazioni si sono protratte fino a tarda sera.

L’attività che ha portato al sequestro è avvenuta al termine di alcuni controlli svolti sul territorio per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. Nella stessa giornata la polizia locale aveva inoltre effettuato servizi di pattugliamento e monitoraggio, anche con il supporto dell’unità cinofila, nell’ambito del progetto intercomunale “Stazioni Sicure”, nato dall’accordo siglato con la Prefettura e finalizzato a rafforzare la presenza degli agenti sul territorio. Dal Comune fanno sapere che le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un ulteriore incremento dei pattugliamenti e dei servizi serali.

(foto: la droga sequestrata)

19062026