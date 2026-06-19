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La crescente attenzione verso processi produttivi più agili e flessibili sta favorendo la diffusione delle tecnologie additive in numerosi settori industriali. La possibilità di realizzare componenti su misura, ridurre i tempi di sviluppo e contenere i costi nelle fasi preliminari di progettazione rende infatti la stampa 3D uno strumento sempre più utilizzato da aziende e professionisti.

Tra le tecnologie più consolidate in questo ambito figura la Fused Deposition Modeling (FDM), un processo che continua a trovare applicazione sia nella prototipazione sia nella produzione di parti tecniche. Attraverso la propria offerta dedicata alla manifattura additiva, Weerg mette a disposizione tantissime soluzioni, pensate per supportare differenti esigenze progettuali e produttive.

La tecnologia Fused Deposition Modeling e il suo principio di funzionamento

La stampa 3D FDM appartiene alla famiglia delle tecnologie additive che utilizzano materiali termoplastici sotto forma di filamento. Il processo si basa sulla fusione controllata del materiale e sulla sua deposizione progressiva fino alla costruzione completa dell’oggetto.

La realizzazione del componente avviene mediante la sovrapposizione di strati successivi, seguendo le istruzioni generate da un modello tridimensionale. Grazie a questa modalità produttiva, è possibile ottenere componenti personalizzati senza la necessità di attrezzature dedicate o stampi tradizionali.

Nel corso degli anni, la FDM si è affermata come una delle tecnologie additive più diffuse grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi a molteplici applicazioni professionali.

Le fasi che trasformano un progetto digitale in un componente fisico

La produzione mediante tecnologia FDM segue un flusso operativo preciso che consente di passare dal modello virtuale al pezzo finito. Il processo comprende generalmente:

La preparazione del file CAD e la sua elaborazione tramite software di slicing.

e la sua elaborazione tramite software di slicing. La definizione dei parametri di stampa , come temperatura, riempimento e spessore degli strati.

, come temperatura, riempimento e spessore degli strati. Il riscaldamento del filamento termoplastico fino alla temperatura di fusione.

fino alla temperatura di fusione. La deposizione controllata del materiale lungo il percorso definito digitalmente.

del materiale lungo il percorso definito digitalmente. Il raffreddamento progressivo dei layer e la loro adesione reciproca.

dei layer e la loro adesione reciproca. Le eventuali operazioni finali di pulizia e rifinitura.

Questa sequenza permette di produrre componenti in tempi relativamente rapidi mantenendo una buona coerenza rispetto al progetto originale.

Dai polimeri standard ai materiali ad alte prestazioni

Uno degli aspetti che contribuisce al successo della tecnologia FDM offerta da Weerg è la disponibilità di numerosi materiali, progettati per soddisfare esigenze molto diverse tra loro.

L’ABS rappresenta una delle opzioni più utilizzate per la realizzazione di componenti funzionali grazie al buon equilibrio tra resistenza e lavorabilità. Per applicazioni che richiedono caratteristiche meccaniche superiori, è possibile ricorrere a materiali come il Nylon (PA), disponibile anche in versioni rinforzate con fibra di carbonio.

In contesti particolarmente impegnativi trovano invece spazio polimeri ad alte prestazioni come PEEK e Ultem (PEI), apprezzati per la capacità di operare in ambienti caratterizzati da elevate temperature e requisiti tecnici avanzati.

Perché la stampa FDM continua a essere una scelta diffusa

La diffusione della tecnologia FDM in ambito professionale è legata a una combinazione di fattori che ne favoriscono l’utilizzo in numerosi progetti. La possibilità di ottenere rapidamente prototipi e componenti funzionali consente di accelerare le attività di sviluppo, ridurre i tempi di verifica e migliorare la gestione delle modifiche progettuali.

Tra i benefici più apprezzati rientrano i costi relativamente contenuti, la semplicità di utilizzo, la disponibilità di materiali differenti e la capacità di produrre pezzi personalizzati senza particolari vincoli produttivi.

Come ogni processo di fabbricazione, anche la FDM presenta tuttavia alcuni aspetti da considerare. La presenza dei layer può risultare visibile sulla superficie del componente e, in determinate geometrie, può essere necessario ricorrere a supporti temporanei. Inoltre, le caratteristiche meccaniche possono variare in funzione dell’orientamento del pezzo durante la stampa.

I contesti in cui la tecnologia FDM trova maggiore impiego

La versatilità della stampa 3D FDM ne favorisce l’utilizzo in numerosi ambiti produttivi e professionali. Tra le principali applicazioni figurano:

Prototipazione rapida , per verificare funzionalità, dimensioni e assemblaggi prima della produzione definitiva.

, per verificare funzionalità, dimensioni e assemblaggi prima della produzione definitiva. Produzione industriale , attraverso la realizzazione di attrezzature, supporti, maschere e componenti tecnici.

, attraverso la realizzazione di attrezzature, supporti, maschere e componenti tecnici. Design e architettura , per la creazione di modelli tridimensionali e mock-up.

, per la creazione di modelli tridimensionali e mock-up. Automotive e aerospace , dove viene utilizzata per componenti leggeri e applicazioni non strutturali.

, dove viene utilizzata per componenti leggeri e applicazioni non strutturali. Ricerca e formazione, in attività didattiche, sperimentali e di sviluppo tecnologico.

La capacità di adattarsi a esigenze molto differenti continua a rendere questa tecnologia una risorsa importante all’interno della manifattura contemporanea.

L’esperienza Weerg nella stampa 3D professionale

Attraverso un approccio orientato all’innovazione e all’ottimizzazione dei processi, Weerg integra la tecnologia FDM all’interno della propria offerta dedicata alla manifattura additiva.

L’azienda supporta attività di prototipazione, sviluppo prodotto e realizzazione di componenti funzionali, mettendo a disposizione materiali tecnici e competenze specialistiche per rispondere alle esigenze di progettisti, aziende e uffici tecnici.

La combinazione tra strumenti digitali e capacità produttive consente così di affrontare con maggiore rapidità le diverse fasi che portano dalla progettazione alla realizzazione del componente.