SOLARO – Nuova tensione alla Electrolux di Solaro mentre è ancora aperta la vertenza sugli esuberi e il futuro dello stabilimento. Nelle scorse ore le rappresentanze sindacali unitarie di Fim, Fiom e Uilm hanno diffuso un duro comunicato nel quale contestano alcune decisioni dell’azienda, parlando di un comportamento “di una gravità inaudita”.

Al centro della protesta c’è la comunicazione ricevuta da alcune lavoratrici e lavoratori con contratto part time. Secondo quanto riferito dai sindacati, l’azienda avrebbe convocato il personale per comunicare il mancato rinnovo dell’orario part time con un preavviso di una sola settimana.

Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato per il sito produttivo di Solaro, coinvolto nella procedura che prevede 218 esuberi e al centro di confronti istituzionali e sindacali per individuare soluzioni alternative ai licenziamenti.

Nel documento le organizzazioni sindacali sottolineano come, mentre ai tavoli ministeriali si stiano cercando strumenti per salvaguardare occupazione e produzione, la decisione rappresenterebbe “l’ennesimo schiaffo” nei confronti dei lavoratori. Le Rsu accusano inoltre l’azienda di utilizzare i dipendenti più fragili e definiscono la condotta priva di responsabilità sociale.

Un secondo punto contestato riguarda alcuni corsi di aggiornamento sulla sicurezza, per carrellisti e addetti ai carriponte. Secondo i sindacati, i lavoratori sarebbero stati convocati nelle stesse giornate in cui l’azienda ha disposto la chiusura dello stabilimento utilizzando due giornate di par collettivi. Le rappresentanze dei lavoratori ritengono che i corsi debbano essere svolti durante il normale orario di lavoro, evidenziando anche il ricorso a finanziamenti pubblici nell’ambito degli accordi tra Stato e Regione.

Il comunicato si conclude con due richieste precise: il rinnovo dei contratti part time e lo spostamento delle date previste per i corsi di formazione.

La vicenda si inserisce nel quadro della complessa trattativa aperta sul futuro dello stabilimento di Solaro, che nelle scorse settimane ha visto anche l’intervento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle istituzioni locali.

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