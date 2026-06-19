SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 18 giugno, grande attenzione per la tragedia avvenuta sulla Saronnese, dove un ciclista di 80 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un camion. Interesse anche per l’avvio del cantiere di via Volonterio e le conseguenti modifiche alla viabilità, mentre continua il dibattito politico attorno al rimpasto di giunta. Spazio infine agli eventi cittadini con il successo di Vivi Colombara e alle reazioni delle famiglie sugli aumenti dei servizi pre e post scuola.

Un ciclista di 80 anni ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto sulla Saronnese, dove è rimasto coinvolto in uno scontro con un camion. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto.

Da ieri ha preso il via il cantiere di via Volonterio, con modifiche alla circolazione e alla sosta che resteranno in vigore fino alla fine di agosto per consentire lo svolgimento dei lavori.

In municipio resta aperta la partita del rimpasto di giunta. Alle attese per nuovi ingressi si sono però aggiunte soltanto alcune dimissioni, mentre si attendono le prossime decisioni dell’amministrazione.

Successo per Vivi Colombara, che ha richiamato quasi 2.000 partecipanti tra corsa, musica e iniziative dedicate alla scoperta del quartiere e della sua storia.

Continua a far discutere il tema del pre e post scuola. Un genitore interviene nel dibattito esprimendo amarezza per gli aumenti previsti per le famiglie e per le informazioni arrivate solo successivamente.