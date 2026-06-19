Cronaca

LIMBIATE – Un appartamento trasformato in dormitorio abusivo è stato scoperto dalla polizia locale di Limbiate durante un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del sovraffollamento abitativo e delle situazioni di degrado. Gli agenti hanno individuato all’interno dell’abitazione ben 14 posti letto, una situazione ritenuta incompatibile con il normale utilizzo residenziale dell’immobile e indicativa di un utilizzo improprio degli spazi.

Durante il sopralluogo sono inoltre emerse condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie. Gli ambienti si presentavano in stato di forte degrado, con stanze disordinate, accumuli di materiali e arredi condivisi da numerose persone. A rendere ancora più critica la situazione è stata la presenza di un’infestazione di blatte rilevata in diversi punti dell’appartamento, elemento che ha ulteriormente evidenziato le problematiche igieniche riscontrate dagli operatori.

L’intervento rientra nell’ambito delle verifiche che la polizia locale sta effettuando sul territorio per contrastare fenomeni di abusivismo abitativo, sovraffollamento e degrado urbano. Sono ora in corso gli accertamenti amministrativi e sanitari del caso per definire eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili della situazione riscontrata.

(foto archivio)

19062026