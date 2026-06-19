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SARONNO – Venerdì 19 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Il sole sarà protagonista dall’alba al tramonto, con condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 22°C e una massima che raggiungerà i 34°C nelle ore più calde. Proprio il caldo rappresenta l’elemento più rilevante della giornata, tanto che è prevista un’allerta afa. Si consiglia quindi particolare attenzione durante le ore centrali del giorno, soprattutto per anziani, bambini e persone che svolgono attività fisica all’aperto.

Per quanto riguarda la ventilazione, al mattino i venti saranno deboli dai quadranti nordorientali, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare leggermente, provenendo da sudest. Nonostante questo lieve aumento della ventilazione, la sensazione di caldo potrà risultare accentuata a causa delle temperature elevate.

In Lombardia la presenza dell’alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte del territorio regionale. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi interesseranno pianure e aree pedemontane, mentre sulle zone alpine e sulle Orobie si potrà osservare un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con la possibilità di qualche debole pioggia locale. Nel complesso, il caldo e il tempo stabile saranno gli elementi dominanti anche nel resto della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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