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LOCATE VARESINO – Un avvistamento decisamente insolito ha attirato l’attenzione degli utenti dei social nelle scorse ore. Nella zona industriale di Locate Varesino è infatti comparso un pavone in libertà, probabilmente sfuggito a qualche allevamento o proprietà privata della zona. A lanciare l’appello è stata una cittadina attraverso il gruppo Facebook “Tradate/Abbiate/Ceppine da vivere”, segnalando la presenza dell’animale e invitando eventuali proprietari a farsi avanti.

“Se qualcuno ha perso un pavone, al momento si trova in zona industriale a Locate”, ha scritto nel post che ha subito suscitato curiosità e numerosi commenti. Non è chiaro da dove provenga l’animale né da quanto tempo si trovi nell’area. I pavoni vengono talvolta allevati in giardini privati, agriturismi o piccole aziende agricole e non è raro che possano allontanarsi, soprattutto durante la bella stagione.

La speranza è che la segnalazione possa raggiungere il proprietario e consentire il recupero dell’animale prima che si sposti in zone più trafficate, con possibili rischi sia per lui sia per gli automobilisti. Nel frattempo il pavone è diventato una piccola curiosità locale, attirando l’attenzione di residenti e utenti dei social network.

(foto: un particolare della foto comparsa sui social)

19062026