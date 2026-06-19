Politica

MILANO – L’Asst Sette Laghi deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità nella gestione del cambio di appalto del servizio di pulizie ospedaliere e garantire che vengano salvaguardati i diritti delle lavoratrici coinvolte. È quanto ha sostenuto il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti nel corso dell’audizione che si è svolta oggi in commissione Attività produttive, alla presenza delle parti contrattuali e delle organizzazioni sindacali.

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a una situazione problematica legata a una gara d’appalto – sottolinea Astuti -. Dove mette le mani Aria troppo spesso emergono criticità che finiscono per scaricarsi sui lavoratori. Ma ciò che trovo davvero inaccettabile è l’atteggiamento dell’Asst Sette Laghi, che su un servizio fondamentale per il funzionamento dell’ospedale sembra voler fare Ponzio Pilato. Se l’azienda sanitaria non interviene per definire le condizioni e vigilare sulla qualità degli appalti, allora viene da chiedersi a cosa serva una direzione amministrativa all’interno dell’Asst”.

“Ho partecipato allo sciopero e ho avuto modo di confrontarmi direttamente con loro – aggiunge Astuti -: parliamo di persone che svolgono un lavoro essenziale, con retribuzioni bassissime e con situazioni di part-time involontario. E nonostante tutto questo, continuano a garantire il servizio con grande senso di responsabilità e professionalità”.

Secondo il consigliere dem, la questione riguarda più in generale la qualità del lavoro negli ospedali lombardi. “Parliamo spesso della fuga del personale sanitario, ma dobbiamo capire che il benessere all’interno delle strutture ospedaliere dipende anche dalle condizioni in cui operano tutti i lavoratori che contribuiscono quotidianamente al funzionamento del sistema. Se non si creano ambienti di lavoro adeguati, sicuri e rispettosi della dignità delle persone, il sistema sanitario nel suo complesso si indebolisce”.

Per questo Astuti chiede un’assunzione di responsabilità da parte della politica e delle istituzioni. “Come gruppo Pd abbiamo da tempo presentato una proposta di legge sugli appalti e ne stiamo sollecitando la calendarizzazione in commissione: le nuove aziende aggiudicatarie devono essere obbligate a mantenere le condizioni contrattuali e gli accordi migliorativi già conquistati in precedenza”.

“Su questo tema c’è dunque la nostra piena disponibilità a lavorare insieme a tutte le forze che vorranno contribuire, già a partire dalle prossime sedute” conclude Astuti.

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