Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega di Saronno dal titolo “Una città sicura non si racconta con gli slogan: si costruisce con i fatti”.

Bagagli abbandonati, trolley aperti, zaini smembrati e rovistati dai ladri che colpiscono i passeggeri del Malpensa Express. Documenti, carte di credito, fotografie e ricordi personali che tanti di noi custodiscono gelosamente nelle proprie borse vengono ritrovati sparsi ovunque. Ecco il terminale della microcriminalità che da tempo si è insediata nella retrostazione di Saronno.

Già il 15 maggio i residenti avevano segnalato ripetutamente questa situazione sia all’Amministrazione comunale sia alla stampa locale, inviando anche fotografie a testimonianza del degrado presente nell’area. Segnalazioni rimaste inascoltate.

Oggi, dopo un mese, nulla è cambiato. Anzi, la situazione appare addirittura peggiorata, tanto da spingere gli stessi residenti a raccogliere i documenti abbandonati per contattare i proprietari e procedere alla loro restituzione. La nostra “Sindaca”, però, continua a raccontare di una città sicura, del tanto lavoro svolto e di quello che ancora dovrà essere fatto. Dovrebbe invece spiegare ai cittadini come si sia arrivati a questo livello di degrado, lasciando che la situazione degenerasse fino a questo punto.

La “Sindaca” ha anche la delega alla sicurezza: dov’è il suo impegno concreto per la città? Forse è troppo impegnata a partecipare a incontri e cene nel cortile di Palazzo Visconti per raccogliere idee su come cambiare Saronno? Troppo occupata a promuovere Reverie, il festival delle arti performative che ha sostituito la Notte Bianca? O troppo presa dalle visite ai vari centri del sociale? Il compito di un Sindaco è amministrare la città con capacità, intelligenza e senso delle priorità, mettendo al primo posto le criticità e il tema della sicurezza.

I saronnesi chiedono a gran voce un intervento concreto. Lo dimostra anche il recente presidio sulla sicurezza organizzato davanti al Municipio da un’associazione apartitica, a conferma del fatto che la sicurezza non ha colore politico. La Polizia Locale dipende dal Comune e rappresenta uno dei principali strumenti a disposizione dell’Amministrazione. Se un’area è diventata un punto di ritrovo e smistamento della refurtiva, significa che qualcosa nelle strategie di presidio, controllo e prevenzione non ha funzionato.

I cittadini sono esasperati. Basta slogan, basta promesse e continui riferimenti a ciò che si farà in futuro. I saronnesi chiedono fatti, tempi certi e l’avvio immediato di un percorso concreto per restituire sicurezza alla città.

Meritano un Sindaco che si assuma la responsabilità politica di ciò che accade sul territorio e che agisca di conseguenza.

Oggi la priorità deve essere una sola: la sicurezza. Meno eventi, meno iniziative di immagine e meno convegni; più risorse per la Polizia Locale, più agenti sul territorio, più controlli e più interventi di riqualificazione nei quartieri degradati, a partire proprio dalla retrostazione. Perché una città sicura non si racconta con gli slogan: si costruisce con i fatti.

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