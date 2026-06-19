SARONNO – Dovrebbero arrivare oggi, dopo un’attesa un po’ misteriosa ma che, secondo i ben informati, sarebbe legata esclusivamente a motivi pratici di comunicazione, le nomine dei due nuovi componenti della giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. A un anno dalle elezioni amministrative, l’esecutivo cittadino si prepara a cambiare volto dopo le dimissioni dell’assessore alla Rigenerazione urbana Nicola Gilardoni, per motivi di salute, e dell’assessora al Commercio Laura De Cristofaro, che ha lasciato per sopraggiunti impegni professionali e personali.

Ieri in municipio si respirava un clima particolare, quasi da ultimo giorno di scuola. Prima della commissione Commercio, Nicola Gilardoni era presente nei corridoi del palazzo di piazza Repubblica concedendosi qualche minuto di saluto e chiacchiere con dipendenti comunali ed esponenti politici.

Laura De Cristofaro, invece, ha partecipato insieme alla sindaca Ilaria Pagani alla commissione dedicata a commercio e sicurezza, ribadendo la volontà di continuare a collaborare per la città anche dopo l’uscita dalla giunta. Ha ricordato come mantenga il ruolo di referente del Distretto urbano del commercio, incarico affidatole dal Comune.

Le nuove nomine, secondo quanto trapela da piazza Repubblica, sono già sostanzialmente definite da giorni. Gli interessati sarebbero stati pronti già ieri e anche la maggioranza avrebbe trovato nel corso dell’ultima settimana l’ultima quadra politica. La scelta di annunciare prima le uscite e soltanto successivamente gli ingressi sarebbe stata presa per consentire una presentazione dedicata ai nuovi assessori. Al momento, tuttavia, non sembra prevista una conferenza stampa.

Da settimane negli ambienti politici cittadini circolano con insistenza due nomi. Per la delega lasciata da Laura De Cristofaro dovrebbe entrare in giunta Francesca Rufini, avvocata, capogruppo di Tu@Saronno e consigliera comunale. Alle elezioni dello scorso anno è stata la candidata più votata della lista civica di maggioranza e rappresenta uno dei volti più conosciuti del centrosinistra cittadino.

Per quanto riguarda invece il delicato settore dell’urbanistica e della rigenerazione urbana, la scelta della sindaca sarebbe ricaduta su Emilio Guastamacchia, architetto originario di Milano. Negli ultimi giorni avrebbe già iniziato ad approfondire alcuni dei principali dossier cittadini, a partire dalle aree dismesse, dal futuro dell’ex Isotta Fraschini, dal Piano di governo del territorio e dal Piano urbano del traffico.

Una scelta che appare significativa anche sotto il profilo politico. Da una parte l’ingresso di Rufini rafforza il ruolo della civica Tu@Saronno all’interno della Giunta dove ha già il maxi assessorato di Cornelia Proserpio che guida Cultura e Istruzione. Dall’altro la scelta di un tecnico, dopo quella di un politico di lungo corso ed esperienza com’era Gilardoni, per il delicato settore della Rigenerazione urbana cruciale per l’Amministrazione anche per le scadenze legati al piano d’intervento integrato dell’ex Isotta Fraschini e del Pgt sparito un po’ dai radar negli ultimi mesi.

Salvo sorprese dell’ultima ora, sarà quindi questa la nuova squadra chiamata ad affiancare Ilaria Pagani nel secondo anno di mandato. Dopo settimane di indiscrezioni e attese, la giornata di oggi dovrebbe finalmente sciogliere ogni riserva.

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