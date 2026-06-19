SARONNO – “Vogliamo innanzitutto ringraziare Nicola Gilardoni e Maria Laura De Cristofaro per quanto fatto al servizio della città in questo primo anno di amministrazione Pagani. Il loro è stato senza dubbio un contributo prezioso sul quale s’inseriranno i due nuovi assessori nominati oggi dalla sindaca”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno sul rimpasto di giunta.

Siamo onorati del fatto che la nostra Francesca Rufini sia entrata in squadra con delega al Commercio, alle Attività produttive, alla Transizione ecologica e alla Partecipazione. A temi che hanno visto storicamente protagonista la nostra lista, si aggiungono quelli molto importanti che coinvolgono chi genera lavoro nel nostro territorio e chi ne è così profondamente protagonista della vita quotidiana. Siamo certi che Francesca, dopo sei anni come consigliera e capogruppo e come cittadina che vive quotidianamente Saronno per gli impegni di lavoro, familiari e di svago, saprà dare un contributo importante in questi ambiti, naturalmente con il nostro pieno supporto.

Al suo posto entra in consiglio comunale Sergio Bietti, che potrà sicuramente far valere la propria esperienza in tale ruolo già maturata nella vicina Ceriano Laghetto. Da residente saronnese, sarà sicuramente un’occasione per occuparsi con serietà dei temi che caratterizzano la nostra città.

Infine, un pensiero anche per Emilio Guastamacchia, persona che si presenta a Saronno con un curriculum importante dal punto di vista professionale e politico, avendo già ricoperto ruoli analoghi in città paragonabili a Saronno. Una figura come la sua, che lavora da anni con il Politecnico di Milano, saprà sicuramente approcciare in maniera scientifica i temi importanti dell’urbanistica e della mobilità che gli sono stati affidati.

A tutti loro va da parte di T@S un ringraziamento per l’impegno preso nei confronti della città e l’augurio di un buon lavoro.

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