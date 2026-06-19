Città

SOLARO – È partito nella giornata di mercoledì 17 giugno l’iter per la realizzazione della rotatoria tra corso Europa e la strada provinciale ex Bustese “Saronno-Monza”. Il Comune di Solaro ha mandato in gara l’affidamento dei lavori, entro il 20 luglio ci sarà il responso dalla Cuc e da quel momento partiranno i tempi tecnici per arrivare all’apertura del cantiere.

L’opera si è resa necessaria a seguito della rinuncia alla vecchia ipotesi di una variante esterna alla strada provinciale con finanziamenti regionali. L’Amministrazione Comunale ha scelto di intervenire direttamente sul nodo critico per risolvere i gravi problemi di fluidità e sicurezza stradale in un punto storicamente caratterizzato da forti flussi di traffico; si parla di punte da 1.600 veicoli all’ora che, provenienti da corso Europa, s’immettono attraverso l’attuale incrocio a T sulla direttrice principale est-ovest del territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria che cambierà in modo significativo la viabilità della zona. Tra gli obiettivi principali c’è l’aumento della sicurezza stradale, con una riduzione della velocità lungo l’asse dell’ex Bustese e un conseguente abbattimento del rischio di incidenti. La rotatoria permetterà inoltre di eliminare le svolte a sinistra oggi consentite dalle corsie di accumulo, considerate tra le manovre più critiche dell’intersezione. L’intervento punta anche a rendere più fluide le immissioni da corso Europa verso l’arteria principale, semplificando i movimenti dei veicoli e migliorando la scorrevolezza del traffico. Un ulteriore beneficio atteso riguarda il centro del paese: limitando le immissioni su via Della Croce, si prevede una riduzione del passaggio di auto e mezzi in attraversamento, alleggerendo così il traffico nelle vie centrali.

Ciclopedonalità e connessione ecologica

Un valore aggiunto cruciale del progetto riguarda la mobilità dolce. Attualmente la ex Bustese rappresenta una barriera che interrompe i collegamenti ciclabili nord-sud. Grazie a questo intervento, la pista ciclabile comunale verrà traslata e riproposta in perfetto affiancamento alla nuova rotatoria. Ciò permetterà finalmente di “ricucire” il centro abitato di Solaro con l’itinerario protetto che conduce direttamente al Parco delle Groane, salvaguardando l’utenza debole e creando un asse protetto continuo e sicuro. Il quadro economico generale è previsto in 650mila euro, di cui 465mila euro di lavori, finanziati attraverso l’accensione di un mutuo.

“Sono trent’anni – spiega l’assessore Christian Caronno – che l’Amministrazione Comunale persegue l’obiettivo di realizzare quest’opera. Finalmente, grazie al lavoro degli uffici e dei tecnici, siamo riusciti ad andare in gara e i lavori partiranno auspicabilmente nel mese di settembre. Abbiamo perseverato nel raggiungere l’obiettivo nonostante notevoli difficoltà dovute alla necessità di superare alcuni vincoli urbanistici presenti da tempo e riguardanti il piano territoriale del Parco delle Groane, delle autorizzazioni tardive di alcuni enti e del completamento degli espropri. Siamo felici di finalmente riuscire a dotare Solaro di un’opera che oltre ad essere negli strumenti di previsione era un obiettivo che ci eravamo preposti da diversi anni. Inoltre riusciremo così a completare l’ultimo collegamento ciclabile nord-sud tra piazza Cadorna ed il Parco delle Groane. Ad eccezione dell’ultimo tratto di pista ciclabile, che sarà inserito nel prossimo piano delle opere, abbiamo appena concluso anche la realizzazione della rotatoria della zona di via Como, che è in fase di collaudo ma già percorribile. Anche in questo caso si parla di un’infrastruttura determinante per la sicurezza dell’area e del comparto commerciale. Anche in questo caso un obiettivo raggiunto”.

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