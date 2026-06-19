Città

SARONNO – Prima giornata difficile per il cantiere di via Volonterio. L’intervento per la sostituzione della rete del gas, partito giovedì 18 giugno, ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina con rallentamenti e code fin dalle prime ore del mattino.

QUI LO SPIEGONE DEL CANTIERE

La situazione è stata seguita dalla polizia locale, presente nei punti più critici per monitorare il traffico e gestire le modifiche alla circolazione. Nonostante il presidio, le conseguenze sulla mobilità sono state rilevanti sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio.

Le prime colonne di veicoli si sono formate molto presto, tanto da coinvolgere anche gli studenti diretti a scuola per sostenere la prima prova dell’esame di maturità. Numerosi automobilisti hanno segnalato tempi di percorrenza notevolmente superiori al normale lungo le principali direttrici cittadine.

I problemi sono proseguiti per tutta la giornata. Intorno alle 17 si sono registrati nuovi rallentamenti sulle strade utilizzate per raggiungere l’autostrada e sulle principali arterie di accesso e uscita da Saronno. Le code hanno interessato non solo le vie più trafficate della città ma anche diverse strade secondarie utilizzate come percorsi alternativi.

Tra le criticità emerse nella prima giornata anche il mancato rispetto delle nuove disposizioni viabilistiche. In più occasioni alcuni automobilisti hanno cercato di transitare nonostante i divieti o di percorrere tratti in contromano, ignorando la segnaletica temporanea e le limitazioni imposte dal cantiere.

L’intervento riguarda il rinnovo della rete di distribuzione del gas sul cavalcavia di via Volonterio, con l’obiettivo di sostituire infrastrutture ormai datate con materiali più moderni e sicuri. I lavori proseguiranno fino al 31 agosto.

Per consentire l’esecuzione delle opere è stato istituito il senso unico in direzione via Varese nel tratto compreso tra via Monte Rosa e la rotatoria di viale Prealpi. Dalla rotatoria tra via Varese, via Volonterio e via Filzi è invece possibile accedere verso via Monte Rosa esclusivamente per il traffico locale.

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