Città

SARONNO – “Chi ben comincia, è… a un decimo dell’opera! Due ore, cinquanta firme: decisamente, c’è una Saronno (e pure qualche residente limitrofo) che ha capito bene cosa significa la propaganda continua a favore della guerra, del militarismo, della sicurezza: a togliere risorse ai diritti di tutte le persone”.

Inizia così la nota in vista del nuovo appuntamento in piazza Libertà di sabato 20 giugno sulla raccolta firme “contro il riarmo”.

“E’ andata così la giornata d’esordio della raccolta firme promossa dalla campagna “Stop Rearm Europe – Ferma il riarmo. Comuni per la pace”, approdata anche a Saronno da sabato scorso. Cinquecento firme per chiedere al consiglio comunale di Saronno di agire concretamente contro il riarmo, sia chiedendo al governo di dare più risorse ai comuni e non investirle in spese militari; sia investendo sul territorio queste risorse in spese per i diritti e non per la “finta sicurezza” rappresentata dall’ossessione dell’ordine pubblico, mentre ciò che serve è sicurezza sociale, cioè garanzia di stabilità per le vite delle persone.

“Torniamo in piazza sabato 20 giugno, contando di raddoppiare le firme in carniere”, dicono gli attivisti, al momento in gran parte afferenti all’associazione Attac. “Attendiamo l’adesione alla campagna dei singoli, dei gruppi (ha già aderito M5s del Saronnese) e delle associazioni che in questi mesi abbiamo visto in piazza contro guerre, genocidio e Olimpiadi macchiate di sangue”.

Appuntamento dalle 10 alle 12 in piazza Libertà, basta un documento valido e la residenza a Saronno per contribuire alla raccolta firme per portare concretamente la “guerra alla guerra” tra i banchi dell’amministrazione pubblica. Ma, soprattutto, per sensibilizzare la cittadinanza sull’uso distorto dei proventi delle loro tasse ed imposte. La raccolta firme proseguirà anche nel mese di luglio e fino a quando necessario fino al raggiungimento del numero di firme sufficienti ad approdare in consiglio comunale.

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