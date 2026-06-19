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SARONNO – La sindaca Ilaria Pagani ha completato il riassetto della Giunta comunale a seguito delle dimissioni degli assessori Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro, nominando due nuovi componenti dell’esecutivo cittadino.

Entrano a far parte della Giunta Emilio Guastamacchia, al quale sono affidate le deleghe alla Rigenerazione Urbana e Mobilità, e Francesca Rufini, che assumerà le deleghe a Commercio e Attività Produttive, Transizione Ecologica e Partecipazione.

Emilio Guastamacchia, architetto, nato a Rozzano nel 1966, è laureato in Architettura e vanta una lunga esperienza professionale nel campo dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. Ha maturato competenze sia in ambito comunale sia provinciale, collaborando con numerose amministrazioni pubbliche. Attualmente opera presso il Politecnico di Milano, dove svolge attività tecnica di laboratorio e di ricerca, prevalentemente a supporto di istituzioni pubbliche. Nel corso degli anni ha inoltre ricoperto incarichi amministrativi analoghi in diversi Comuni dell’area metropolitana milanese e ha sviluppato specifiche competenze anche nel settore della mobilità.

Francesca Rufini, nata in Umbria nel 1976 ma residente a Saronno fin dall’infanzia, è avvocata e si occupa professionalmente di conflittualità familiare. Conosce da vicino la macchina amministrativa cittadina avendo ricoperto il ruolo di capogruppo di Tu@ Saronno sia nell’attuale mandato amministrativo sia nella precedente consiliatura.

«Desidero innanzitutto rinnovare il mio ringraziamento a Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro per il lavoro svolto in questo anno di amministrazione e per il contributo che hanno saputo offrire alla città con impegno e dedizione – dichiara la sindaca Ilaria Pagani –. A loro va la gratitudine mia personale e dell’intera Amministrazione comunale».

«Accolgo oggi in Giunta Emilio Guastamacchia e Francesca Rufini con grande soddisfazione – prosegue la sindaca – Si tratta di persone che mettono a disposizione della città competenze professionali, esperienza amministrativa e una forte motivazione a lavorare per il bene della comunità. Le deleghe che assumono riguardano settori strategici per il presente e il futuro di Saronno e sono certa che sapranno affrontare questo incarico con serietà e spirito di servizio».

Con le nuove nomine la Giunta comunale torna così alla sua piena operatività, proseguendo il lavoro avviato nei primi mesi di mandato nei diversi settori di competenza dell’Amministrazione.

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