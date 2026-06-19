Città

SARONNO – Riceviamo a pubblichiamo la lettera di dimissioni dell’assessora Laura De Cristofaro protocollata ieri. L’esponente del Pd ha però partecipato alla commissione commercio rimarcando come il proprio impegno continuerà come delegata del Comune all’interno del Duc, distretto urbano del commercio.

QUI LA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI – QUI LO SPIEGONE A CALDO

Gentilissima Sindaca Ilaria Maria Pagani,

con questa mia lettera, Le rassegno le dimissioni da Assessora al Commercio, alle Attività produttive, alla Transizione ecologica e alla Mobilità del Comune di Saronno, con deleghe ricevute con Suo decreto n. 70 del 26 giugno 2025.

Dopo un anno di grande impegno, sono arrivata a questa decisione molto meditata per le ragioni personali e professionali che Le ho anticipato, e che desidero ancora qui condividere con Lei. Prima di ogni cosa, la ringrazio per la carica, e anche per l’importanza delle deleghe che ha voluto assegnarmi: per me è stato un onore potermi dedicare alla città dove i miei genitori hanno scelto d’abitare e restare, e in cui sono cresciuta. A Saronno c’è gran parte del mio percorso familiare e personale, molti ricordi.

L’impegno in Giunta è stato giornaliero, ma non gravoso perché sorretto dal desiderio e dalla soddisfazione di poter servire la comunità e il bene pubblico. È stato però preminente rispetto al tempo dedicato alla mia famiglia, in particolare a mia figlia, e al lavoro d’avvocata. Ho cercato con le unghie e con i denti di tenere tutto assieme, come facciamo spesso noi donne. Dopo un anno, e un affaticamento anche fisico dovuto alla distanza, ho dovuto necessariamente giungere a una scelta. Sento profondamente il desiderio di poter passare più tempo con mia figlia che ha tredici anni, per poterla accompagnare nella sua crescita, e a cui sono grata per aver sopportato le mie frequenti assenze, senza avermi fatto sentire in colpa.

I colleghi di studio, fra cui c’è anche mio marito, reclamano il mio ritorno a tempo pieno al lavoro, e si sono detti non più in grado di sostituirmi come hanno fatto finora con grande disponibilità e generosità. Devo perciò con grande dispiacere interrompere questa esperienza. Intendo restare al servizio della comunità, ma con impegno meno intenso, che mi consenta di poter dedicare più tempo a mia figlia e tornare al mio lavoro d’avvocata.

Concludo ringraziando ancora Lei e i tutti i Colleghi di Giunta, i Consiglieri, entrambi i Segretari generali, tutti i dipendenti del Comune con cui ho condiviso l’impegno quotidiano in ufficio, al telefono, via mail, e in Consiglio anche fino a notte fonda.

Ringrazio anche sentitamente le Associazioni di categoria, tutte le persone impegnate in associazioni e comitati, i cittadini e i commercianti che ho incontrato e conosciuto, con le quali mi sono impegnata. A tutti indirizzo le mie scuse per dover interrompere qui il lavoro in assessorato, come ho detto mi dedicherò a impegni meno intensi e compatibili con la mia vita personale e professionale. Resto a disposizione per il passaggio di consegne all’Assessore o Assessora che mi sostituirà, e ad approfondire il lavoro fin qui svolto quando lo riterrà Lei o il futuro Collega quando opportuno e necessario.

Grazie. Maria Laura De Cristofaro

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