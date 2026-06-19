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SARONNO – Una serata dedicata alla musica vocale animerà Casa Morandi sabato 20 giugno. Alle 21.15, negli spazi di viale Santuario 2, andrà infatti in scena la sesta edizione di “Note d’Incanto”, manifestazione promossa da Incanto musica vocale odv e inserita nel calendario di Saronno Estate 2026 con il patrocinio del Comune.

Ad aprire l’evento sarà proprio il gruppo organizzatore, Incanto musica vocale di Saronno, che accoglierà sul palco altre due realtà provenienti da diverse città lombarde. Il pubblico potrà ascoltare le esibizioni di Longuelo in canto, formazione bergamasca, e di Rasta & The Triplets, ensemble milanese.

L’iniziativa si propone di mettere a confronto percorsi artistici differenti, offrendo agli spettatori un viaggio attraverso sonorità, arrangiamenti e interpretazioni eterogenee. Una proposta che punta a valorizzare la musica vocale moderna e a creare un momento di condivisione e incontro all’interno della rassegna estiva cittadina.

(foto archivio)

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