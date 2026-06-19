SARONNO – Conto alla rovescia per l’arrivo della Polfer in stazione e per un incontro con il prefetto dedicato al tema della sicurezza in città, anche alla luce degli episodi delle ultime settimane. È quanto emerso durante la commissione Commercio e Sicurezza di giovedì 18 giugno, nel corso della quale la sindaca Ilaria Pagani ha fatto il punto sulle novità più recenti.

Tra i temi affrontati c’è stato l’avanzamento del progetto per l’apertura del presidio della Polfer alla stazione ferroviaria. La sindaca ha spiegato di aver avuto un momento di confronto con Ferrovienord che deve procedere alla realizzazione del presidio in stazione. Negli ultimi mesi si sarebbero verificati alcuni ritardi dovuti a questioni burocratiche e pratiche, ora risolte, e che si potrà quindi procedere con la realizzazione degli spazi necessari. “La Polfer partirà a breve. Ci sono stati ritardi legati a problemi pratici che sono stati risolti e ora si procederà con la realizzazione degli spazi. Dovrebbero essere rispettati i tempi previsti. Ossia per fine estate dovrebbe arrivare la Polfer” ha spiegato Pagani.

Più vicino nel tempo è invece l’incontro con il prefetto, già calendarizzato, per fare il punto sulla situazione della sicurezza a Saronno. “Ho preparato un elenco con i link degli articoli usciti sulla stampa per presentare la situazione che ci troviamo ad affrontare e continuare la collaborazione tra Comune, polizia locale e forze dell’ordine”, ha affermato la sindaca.

Le informazioni sono emerse durante una commissione nella quale si è parlato anche del protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria e commercianti per avviare una forma di controllo di vicinato dedicata alle attività commerciali.