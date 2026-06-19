Softball

PRAGA – Missione compiuta per l’Italia ai Mondiali di softball. Le azzurre oggi nella gara delle 10 hanno dominato Cuba imponendosi 10-0 in cinque inning e conquistando così l’accesso ai playoff di sabato, decisivi per l’assegnazione dei posti nella fase finale della World Cup del prossimo anno in Australia. La squadra guidata da Craig Montvidas ha indirizzato subito la partita grazie a un fuoricampo da tre punti della saronnese McKenzie Barbara nel primo inning. La stessa Barbara si è poi ripetuta con un secondo homer che ha contribuito ad allungare il vantaggio italiano.

Protagonista anche la pedana azzurra, con Cacciamani e la saronnese Christina Toniolo autrici di una no-hitter combinata che non ha concesso alcuna valida alle avversarie.

Nel finale l’Italia ha dilagato con il triplo della caronnese Melany Sheldon e il doppio di Fabbian che ha fissato il punteggio sul definitivo 10-0.

Con questo successo le campionesse d’Europa chiudono al quarto posto il girone di Praga e sabato torneranno in campo nei playoff che mettono in palio la qualificazione alla fase finale del Mondiale.

(foto Ezio Ratti/Wsbc: esultanza Italia per un fuoricampo)

19062026