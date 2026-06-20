Cronaca

BUSTO GAROLFO – Un assalto fulmineo al bancomat e una risposta altrettanto rapida della vigilanza privata. È quanto accaduto nelle prime ore di oggi, sabato 20 giugno, alla filiale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate di Olcella, in via dei Mille 4, dove i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello automatico provocando pesantissimi danni alla banca.

L’allarme è scattato alle 4.37 e in pochi minuti sul posto sono arrivate le pattuglie di Sicuritalia. I vigilantes hanno trovato la filiale devastata dalla deflagrazione: vetrate distrutte, serramenti divelti e detriti sparsi tra il marciapiede e i locali interni. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo.

Dalle prime informazioni, i responsabili avrebbero agito in modo estremamente rapido e allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Resta da chiarire se siano riusciti ad impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico e quale sia l’ammontare dell’eventuale bottino.

La violenza dell’esplosione, che ha praticamente sventrato l’ingresso della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate. La potenza della deflagrazione ha causato danni anche agli ambienti interni, rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza.

I carabinieri stanno ora analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza della banca e della zona per individuare gli autori dell’assalto e ricostruirne il percorso di fuga.

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