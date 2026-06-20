Calcio

LAZZATE – Non solo la prima squadra, che anche nella stagione appena conclusa ha saputo confermarsi protagonista nel campionato di Eccellenza. In casa Ardor Lazzate arrivano soddisfazioni anche dal settore giovanile, premiato ufficialmente dalla Figc di Como per gli importanti risultati ottenuti nel corso dell’annata 2025-2026. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì all’auditorium di Tavernerio. A rappresentare la società erano presenti il consigliere Michele Savino, il presidente dell’Accademia Lazzate Ambrogio Galli, la vicepresidente Simona Corti e una delegazione dei ragazzi della classe 2010 accompagnati da mister Taiana.

Sono stati ben tre i riconoscimenti consegnati alle società lazzatesi. L’Under 17 regionale ha conquistato il titolo di campione del proprio campionato, mentre l’Under 16 ha centrato la vittoria nel campionato provinciale. A completare il bilancio è arrivata anche la Coppa Disciplina dell’Under 16 Élite, riconoscimento che premia il comportamento corretto tenuto durante la stagione. Tre trofei che vanno ad arricchire la bacheca di via Laratta e che confermano la qualità del lavoro svolto dal vivaio Ardor e Accademia Lazzate, da anni punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio.

Una stagione quindi particolarmente positiva per il club gialloblù, capace di ottenere risultati sia con la prima squadra in Eccellenza sia con i propri giovani, a testimonianza della solidità del progetto sportivo portato avanti dalla società.

(foto archivio)

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