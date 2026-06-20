Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Archivata la prima sfida dei “Nove Spicchi per la vittoria”, il 40′ Palio di Santa Margherita entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti all’oratorio San Giovanni Bosco di via Borroni 125.

La competizione tra i rioni ha già regalato emozioni nella serata di martedì, quando i partecipanti si sono sfidati in prove come la staffetta della Stra Malvaca, il palloncino express e il gioco “Quando scappa, scappa”. “Tra corse con la cariola, salti nel sacco e rigori ubriachi, la serata ci ha regalato adrenalina e tanti colpi di scena”, commentano gli organizzatori, sottolineando come la classifica resti ancora apertissima.

Il prossimo appuntamento è oggi, sabato 20 giugno, con la serata che sarà dedicata alla musica con il concerto “Italian Women Tribute”, in programma alle 21.30. La tribute band proporrà un repertorio composto dai più celebri successi femminili della musica italiana.

Domenica 21 giugno si riprenderà alle 10 con la santa messa e la caccia al tesoro. La consegna dei risultati della caccia è prevista alle 16. Dalle 21 si tornerà a fare sul serio con il tiro alla fune e cinque giochi a sorpresa riservati agli adulti.

Gran finale lunedì 22 giugno. Alle 20.45 si terranno i vespri e la processione con le reliquie, seguiti alle 21.30 dall’assegnazione ufficiale del Palio al rione vincitore. Alle 22 è infine prevista l’estrazione della lotteria del Palio. Per tutta la manifestazione resta attiva anche la cucina del Palio, aperta dalle 19 fino al 21 giugno, ad eccezione di giovedì 18 giugno.

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