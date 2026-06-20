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CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 19 e oggi, sabato 20 giugno in occasione della scomparsa di don Maurizio Canti, storico parroco di Gornate Superiore e figura di riferimento per l’intera comunità. La decisione è stata assunta dal sindaco Giancarlo Frigeri, interpretando “il comune sentimento di profondo cordoglio di tutta la collettività” per la perdita del sacerdote, che per oltre quarant’anni ha guidato la parrocchia della frazione castiglionese.

Con il provvedimento, l’Amministrazione comunale invita cittadini, istituzioni, associazioni e attività commerciali a partecipare al lutto nelle forme ritenute più opportune e a sospendere le proprie attività durante lo svolgimento delle esequie, in segno di rispetto e riconoscenza nei confronti di don Maurizio. I funerali saranno celebrati oggi, sabato 20 giugno, alle 10 a Gornate Superiore, dove il sacerdote ha svolto gran parte del proprio ministero pastorale, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo religioso ma anche culturale e sociale per generazioni di cittadini.

Nei giorni scorsi il Comune aveva già espresso il proprio cordoglio ricordando il lungo servizio prestato da don Maurizio alla comunità, il suo impegno per i giovani, la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale e il profondo legame con il territorio. La proclamazione del lutto cittadino rappresenta l’ultimo omaggio istituzionale a una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia recente di Gornate Superiore e dell’intera Castiglione Olona.

(foto archivio: il Municipio di Castiglione Olona)

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