SARONNO – Nasce a Saronno il primo Comitato Costituente di Futuro Nazionale. Ad annunciarlo con “orgoglio e senso di responsabilità” sono i promotori del movimento politico, che indicano tra i primi aderenti l’avvocato Iole Struzziero, il consigliere comunale indipendente Luca Amadio e Andrea Lava, candidato alle ultime elezioni amministrative .

“E’ una decisione che nasce da mesi di riflessione, da centinaia di conversazioni con cittadini, commercianti, genitori e forze dell’ordine. Prevenzione e deterrenza sono ormai divenute due parole vuote nei volantini elettorali. A Saronno

la prevenzione esiste solo nei discorsi da salotto. La deterrenza è un’assenza totale nelle strade, nei parchi, nelle zone della città che i cittadini evitano. Il degrado entra quotidianamente perchè qualcuno gli ha lasciato la porta aperta. A Saronno la paura da “percezione” si è trasformata in realtà. Assistiamo ogni giorno a commercianti che ad un certo orario si chiudono all’interno per paura di essere derubati, a famiglie che scelgono percorsi “sicuri” per tornare a casa, a giovani che pensano che il futuro non sia qui. Una città abbandonata oggi è una città svuotata domani”.

Anche da queste considerazioni la scelta politica: “Futuro Nazionale parla la lingua dei cittadini, della legalità, della città pulita e vivibile. Come indicato nel nostro Statuto, Futuro Nazionale supporta idee e proposte volte a garantire la sicurezza, la difesa dei confini, della famiglia e della vita, la qualità del lavoro, l’adeguatezza dei salari e delle condizioni di esercizio dell’attività di impresa, l’abbassamento della pressione fiscale ed il miglioramento delle condizioni abitative”.

E concludono: “Da oggi a Saronno c’è un’opposizione vera e responsabile che mette al centro i cittadini e il futuro della città. Amiamo Saronno e proprio per questo restiamo, combattiamo e ricostruiamo. Per chi sente suoi questi valori, desiderando associarsi a Futuro Nazionale o per chi lo è già, invitiamo a scrivere alla mail “[email protected]” o telefonare direttamente al numero 339/1005534 per entrare a fare parte

del Comitato Costituente cittadino. Uniamo le nostre forze in Futuro Nazionale per ridare alla nostra città la sicurezza ed il futuro che merita!”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09