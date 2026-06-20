I più letti di ieri: caos traffico per il cantiere, nuova giunta e allarme nel Lura
20 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 19 giugno, grande attenzione per i disagi causati dall’avvio del cantiere di via Volonterio, per il riassetto della giunta comunale e per le segnalazioni di pesci morti nel torrente Lura. Molto seguiti anche il maxi incendio nel Comasco e il progetto della nuova rotatoria sulla Saronno-Monza.
La prima giornata del cantiere di via Volonterio si è trasformata in un vero banco di prova per la viabilità cittadina, con lunghe code, rallentamenti che hanno coinvolto anche i maturandi e diversi automobilisti sorpresi dalle nuove modifiche alla circolazione.
Saronno, cantiere via Volonterio, prima giornata da incubo: traffico in tilt tra maturità, pendolari e automobilisti contromano
La sindaca Ilaria Pagani ha completato il riassetto dell’esecutivo comunale nominando Emilio Guastamacchia e Francesca Rufini come nuovi assessori, riportando la giunta alla piena operatività dopo le recenti dimissioni.
Saronno, nuovo assetto della Giunta comunale: nominati gli assessori Emilio Guastamacchia e Francesca Rufini
Una vasta colonna di fumo nero, visibile anche dal Saronnese, ha attirato l’attenzione di molti cittadini: all’origine un grande incendio sviluppatosi nel punto vendita Max Factory di Montano Lucino, nel Comasco.
Maxi incendio nel Comasco, la colonna di fumo visibile anche dal Saronnese
Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova rotatoria tra corso Europa e la ex Saronno-Monza. L’obiettivo è migliorare sicurezza e fluidità del traffico, con apertura del cantiere prevista dopo l’estate.
Rotatoria di corso Europa: avanti tutta per l’avvio dei lavori sulla Saronno-Monza. Cantiere previsto a settembre
Residenti e passanti hanno segnalato la presenza di numerosi pesci morti e schiuma biancastra nel torrente Lura, all’altezza di via Tommaseo. Al momento non sono note le cause del fenomeno e cresce la richiesta di accertamenti.
Saronno, pesci morti e schiuma nel Lura: scattano le segnalazioni dei residenti
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