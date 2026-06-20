Saronnese

SARONNO – Le rondini tornano a scegliere Palazzo Fagnani e questa volta trovano una casa già pronta ad accoglierle. Nella nuova sede della biblioteca comunale di Gerenzano, una coppia ha infatti utilizzato con successo uno dei nidi artificiali installati dai volontari del Parco dei Mughetti, portando avanti la propria riproduzione.

La notizia rappresenta il risultato concreto di una scelta fatta dall’Amministrazione comunale e dal Parco dei Mughetti per conciliare la tutela della fauna con il recupero dello storico edificio. Lo scorso anno, durante i lavori di ristrutturazione della futura biblioteca, alcune rondini avevano costruito i loro nidi all’interno dei locali. Per consentire ai piccoli di completare il ciclo riproduttivo, il Comune aveva deciso di sospendere temporaneamente alcune opere, rinviando il montaggio dei serramenti fino all’involo degli esemplari.

Proprio da quell’esperienza era nata l’idea di creare uno spazio dedicato agli uccelli migratori. Nel luglio scorso, grazie alla collaborazione con il Parco dei Mughetti, era stato installato un nido artificiale sotto il porticato destinato a rimanere aperto anche dopo il completamento dell’intervento.

A febbraio i volontari del Parco sono tornati a Palazzo Fagnani per riposizionare tre nidi recuperati con il supporto di Costante della Lipu Varese. Si trattava dei nidi originariamente costruiti dalle rondini all’interno della biblioteca e rimossi con attenzione una volta conclusa la stagione riproduttiva.

Oggi arriva la conferma che l’iniziativa ha funzionato: una coppia di rondini ha scelto uno dei nuovi alloggi artificiali e ha già portato avanti con successo la nidificazione.

L’esperienza di Palazzo Fagnani si inserisce anche nel censimento di rondini, rondoni e balestrucci promosso dal Parco dei Mughetti. I cittadini possono contribuire segnalando la presenza di nidi sul territorio attraverso il modulo online messo a disposizione dall’ente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09