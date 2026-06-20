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LAZZATE – Kevin Silva è stato riconfermato segretario della sezione della Lega di Lazzate. A darne notizia è stato il sindaco Andrea Monti, storico esponente del Carroccio, attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Monti ha voluto congratularsi pubblicamente con Silva per la riconferma alla guida della sezione cittadina del partito, una realtà che può vantare una lunga presenza sul territorio.

“Complimenti a Kevin riconfermato segretario della Lega Lazzate, una sezione che ha 37 anni di vita”, ha scritto il primo cittadino. Nel suo messaggio, Monti ha anche ringraziato Silva “per l’impegno e la serietà” dimostrati nel ruolo, esprimendo fiducia per il futuro della sezione locale. “Ci guiderai verso il traguardo dei 40 anni, sempre forti e fieri della nostra gloriosa storia e delle nostre radici”, ha aggiunto.

La sezione della Lega di Lazzate rappresenta una delle realtà storiche del movimento sul territorio brianzolo e del Saronnese. Con la riconferma di Silva alla segreteria proseguirà dunque il percorso politico e organizzativo in vista dei prossimi appuntamenti e del raggiungimento del quarantesimo anniversario dalla fondazione.

(foto di gruppo in sezione per i militanti Lega col segretario)