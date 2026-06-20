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SARONNO – Saronno celebra la Giornata europea della musica. Domenica 21 giugno a Saronno, grazie alla collaborazione tra il comune e il corpo musicale cittadino, è in programma un pomeriggio all’insegna della musica che coinvolgerà bande musicali provenienti da diversi comuni secondo il format delle marching band per le vie del centro. Gli eventi rientrano all’interno di un palinsesto europeo.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del corpo musicale cittadino di Saronno, del corpo musicale Santa Cecilia di Uboldo, del gruppo bandistico Misintese Giacomo Puccini e della banda Larga di Mozzate.

Il ritrovo è previsto alle 16.30 nel cortile della scuola Ignoto Militi. Alle 16.50 prenderanno il via le sfilate musicali che attraverseranno il centro cittadino seguendo percorsi differenti. Alle 17.30 i quattro corpi musicali si ritroveranno in Piazza Libertà per un momento musicale comune che culminerà con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia.

La manifestazione proseguirà poi verso il Parco del Seminario, dove alle 18.30 è previsto il momento conclusivo con un’esibizione collettiva, la consegna delle pergamene ai gruppi partecipanti e un momento conviviale aperto ai presenti.

“La Giornata europea della musica è un’occasione preziosa per valorizzare una tradizione che continua a rappresentare un patrimonio culturale e sociale fondamentale per le nostre comunità – sottolinea l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio –. Le bande musicali sono espressioni artistiche di grande valore e luoghi di formazione, aggregazione e partecipazione che coinvolgono persone di tutte le età. Sarà una festa della musica e del territorio, capace di unire diverse realtà in un unico grande evento aperto alla cittadinanza”.

La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino sotto i portici.

(foto archivio)

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