Le bande invadono il centro: a Saronno si celebra la Giornata europea della musica
20 Giugno 2026
SARONNO – Saronno celebra la Giornata europea della musica. Domenica 21 giugno a Saronno, grazie alla collaborazione tra il comune e il corpo musicale cittadino, è in programma un pomeriggio all’insegna della musica che coinvolgerà bande musicali provenienti da diversi comuni secondo il format delle marching band per le vie del centro. Gli eventi rientrano all’interno di un palinsesto europeo.
(foto archivio)
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