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SARONNO – Sabato 20 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.

Il sole sarà protagonista su Saronno dal mattino fino alla sera, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 22°C e una massima che potrà raggiungere i 35°C nelle ore più calde del pomeriggio. Si tratta di valori pienamente estivi che potranno accentuare la sensazione di disagio fisico, motivo per cui è segnalata un’allerta per afa. I venti saranno generalmente deboli: al mattino soffieranno da Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud-Sudovest, senza particolari rinforzi.

Le condizioni meteorologiche favoriranno quindi attività all’aperto e spostamenti senza particolari criticità legate al maltempo. Tuttavia, nelle ore centrali della giornata sarà opportuno prestare attenzione al caldo intenso, soprattutto per anziani, bambini e persone più sensibili alle alte temperature.

In Lombardia domina un campo di alta pressione che garantisce tempo stabile e assolato su gran parte del territorio regionale. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno pianure e aree pedemontane, mentre sulle zone alpine e prealpine orientali potranno svilupparsi annuvolamenti più consistenti nel pomeriggio, localmente associati a deboli piogge. Nel complesso, il quadro meteorologico regionale resterà prevalentemente stabile e caldo, in linea con quanto previsto su Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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