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ORIGGIO – Musica e solidarietà si incontrano al concerto d’Estate che animerà il paese di Origgio. L’appuntamento è previsto per sabato 20 giugno alle 21 piazza XXV Aprile ed è promosso dal corpo musicale San Marco Aps; si tratta di un appuntamento che quest’anno avrà anche uno scopo benefico: raccogliere fondi per dotare la piazza di un defibrillatore semiautomatico esterno.

L’idea è nata all’interno della stessa banda, grazie alla proposta di una musicista che ha suggerito di destinare l’evento a un progetto utile per tutta la cittadinanza. Il Consiglio direttivo ha accolto subito l’iniziativa. Successivamente il progetto è stato presentato all’Amministrazione comunale, che ha scelto di sostenerlo condividendone l’importanza. Da questa collaborazione è nata una manifestazione che unisce spettacolo e partecipazione, con l’intento di offrire ai cittadini l’opportunità di contribuire a un intervento destinato a migliorare la sicurezza del paese.

L’ingresso al concerto sarà libero e sarà possibile lasciare un’offerta volontaria. L’intero ricavato verrà destinato all’acquisto del Dae, che sarà installato in piazza e reso disponibile in caso di emergenza.

Al termine dell’esibizione è previsto anche un Pasta Party aperto a tutti. Anche in questo caso i proventi saranno devoluti al progetto, accompagnato dallo slogan “Per una piazza più sicura”, sintesi dello spirito che anima l’iniziativa e dell’impegno condiviso per il bene della comunità.

(foto archivio)

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