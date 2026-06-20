Cronaca

ORIGGIO – Brutta sorpresa per un cittadino che l’altro giorno ha subito un furto mentre la propria auto era parcheggiata nell’area della Polisportiva Airoldi. A raccontare l’accaduto è stata una donna attraverso il gruppo Facebook “Sei di Origgio se…”, lanciando un appello per il recupero dei documenti sottratti insieme al borsello.

Secondo quanto riferito nel messaggio pubblicato sui social, ignoti avrebbero infranto il vetro della vettura per impossessarsi di un borsello da uomo custodito nel baule. Il furto sarebbe avvenuto proprio nel parcheggio della struttura sportiva. “Dopo aver rotto il vetro della macchina hanno rubato un borsello da uomo dal baule”, si legge nella segnalazione diffusa online. All’interno del borsello erano presenti documenti personali e carte bancarie. Da qui l’appello rivolto ai cittadini nel caso qualcuno dovesse ritrovare il materiale abbandonato dai malviventi dopo il furto. “Se qualcuno trovasse bancomat e documenti, li porti dai carabinieri o mi scriva in privato”, è la richiesta formulata sui social. A seguire la notizia del ritrovamento della carta e dei documenti.

20062026