Cronaca

SARONNO – Mobilitazione dei soccorsi nella serata di ieri, venerdì 19 giugno, in via Roma per un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 16 anni in sella a una bicicletta.

L’intervento è scattato poco dopo le 19,15 all’altezza del civico 30. Secondo i dati di Areu, si è trattato di una caduta dalla bici che ha richiesto l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Azzurra Caronno Pertusella. Per gli accertamenti è stata allertata anche la polizia locale di Saronno.

Le condizioni del giovane non sono apparse gravi. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto e, dopo la valutazione sanitaria, il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è arrivato poco dopo le 20.

L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti e degli automobilisti che in quel momento transitavano lungo una delle principali arterie del centro cittadino molti si sono fermati per aiutare il giovani o capire cosa fosse successo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Fabio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09