Città

SARONNO – “Sono iniziati i lavori del secondo lotto del progetto di messa in sicurezza e potenziamento della SP527 (via Parma e via Galli). L’obiettivo è rendere questo importante asse viario più sicuro, eliminando situazioni di pericolo che in passato hanno causato numerosi incidenti, anche mortali. L’intervento, finanziato con 800.000 euro da Regione Lombardia, ha previsto come primo passo il raddoppio della carreggiata di via Galli in direzione autostrada. Questo intervento consente di ridurre le code lungo una strada con traffico molto intenso. I lavori, che hanno richiesto anche autorizzazioni provinciali, verranno completati nei prossimi giorni”.

E’ la nota dell’Amministrazione comunale sul cantiere iniziato lo scorso lunedì 15 giugno

Un altro intervento riguarda la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali agli incroci con via Varese, via Piave, via Sampietro e via Gorizia, mediante l’installazione di portali luminosi moderni. L’intervento è finalizzato a favorire la mobilità di pedoni e ciclisti, garantendo loro sicurezza mediante attraversamenti più visibili e sicuri in un tratto di strada particolarmente complesso.

Questi attraversamenti verranno ulteriormente potenziati con il completamento – che verrà realizzato in futuro – della pista ciclabile di via Varese in direzione Caronno Pertusella, che permetterà collegamenti più agevoli e sicuri con la zona industriale di via Archimede, la stazione di Saronno Sud ed il centro di Caronno Pertusella.

I lavori del secondo lotto, che hanno preso il via in questi giorni, prevedono, da subito, la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Parma e via Gorizia. La rotatoria, in sostituzione dell’incrocio, consentirà di rallentare naturalmente il traffico, eliminare manovre pericolose e garantire attraversamenti pedonali più sicuri. Questo nuovo assetto migliorerà la sicurezza per tutti e garantirà un percorso pedonale ed un attraversamento per la connessione tra via Friuli, via Gorizia con via Varese e il Parco Lura.

Ultimo intervento previsto sarà il raddoppio della carreggiata di via Varese nel tratto tra via Archimede e la rotatoria con viale Lombardia, anche in questo caso con l’obiettivo di ridurre il traffico e le code in una zona molto congestionata.

I lavori sono stati programmati nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, per limitare quanto più possibile l’impatto sulla circolazione. Tuttavia, trattandosi di un intervento su una delle principali arterie cittadine, saranno inevitabili modifiche alla viabilità e disagi temporanei.

Le fasi di cantiere sono state studiate per minimizzare l’impatto dei lavori sulla circolazione (ordinanza n.134 del 10/6/2026).

“Siamo consapevoli che ogni cantiere stradale porta con sé una quota di disagio quotidiano per chi si sposta in città”, commenta l’Amministrazione Comunale, “ma chiediamo ai saronnesi un po’ di pazienza. Questo intervento era ormai improrogabile: il valore della sicurezza stradale e il dovere di azzerare il rischio di incidenti gravi su via Parma superano di gran lunga il fastidio temporaneo di qualche coda o deviazione. Restituiamo a Saronno un quadrante più sicuro, moderno e vivibile”.

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