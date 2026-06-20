Città

SARONNO – Revocato il presidio previsto martedì 23 giugno davanti al Comune e chiusa la vertenza sindacale all’Istituzione Zerbi. Ad annunciarlo è la Uil Fp Varese con un comunicato nel quale viene illustrato l’esito del confronto avviato con la direzione dell’ente dopo le preoccupazioni emerse sull’organizzazione del prossimo anno scolastico.

Ecco il testo integrale

Il percorso di confronto avviato con la Direzione dell’Istituzione dopo l’apertura della vertenza sindacale per l’assenza di informazioni circa l’organizzazione del prossimo anno scolastico, successivamente agli incontri avuti con la Rsu, le organizzazioni sindacali e le lavoratrici e lavoratori, ritenendo il percorso di confronto positivo che ha consentito:

il mantenimento di tutte le classi nelle scuole materne anche nel prossimo anno scolastico 2026/2027;

la conferma dell’incremento degli utenti negli asili nido;

l’incremento di n° 2 educatori nella dotazione organica degli asili nido;

la delibera con l’assunzione a tempo indeterminato di 4 educatori;

il personale a part time 20 ore settimanale rialzato a 25 ore settimanali;

un’organizzazione del lavoro in gran parte condivisa da tutto il personale in diversi incontri in cui la Direzione ha ascoltato e accolto delle modifiche proposte dalle lavoratrici e dai lavoratori;

l’impegno a prevedere l’incremento di un operatore scolastico a sostegno del personale insegnante;

L’assemblea delle lavoratrici convocati il 19 giugno 2026, all’88% ha ritenuto favorevole il percorso intrapreso, in particolare con la Presidente, la Direttrice Amministrativa e il Direttore Didattico che hanno compreso le difficoltà del personale, dando inoltre la disponibilità a ricercare ulteriori soluzioni ad alcune proposte formulate dal personale educativo, insegnante e operatore scolastico.

Per quanto sopra si revoca l’assemblea/presidio del 23 giugno 2026 davanti al Comune.

Invitano la Direzione dell’Istituzione convocare entro la fine del mese di giugno la parte sindacale per concludere il percorso di modifica del Ccia 2023-2025.

In considerazione che solo 10 giorni fa non vi era nessun tipo di informazione, si ritiene un grande risultato ottenuto dalle rappresentanze sindacali, dalla Rsu, dalle lavoratrici e dai lavoratori, per l’avvio del prossimo anno scolastico e per proseguire l’ottima funzionalità dell’Istituzione Zerbi.

Oggi riteniamo di prendere favorevolmente atto del percorso intrapreso per risolvere, in tempi brevi, l’organizzazione del prossimo anno scolastico, priorità per l’organizzazione sindacale, percorso che prosegue con la disponibilità ad un ulteriore ascolto delle istanze del personale, come dichiarato dalla Direzione e dalla Presidente del Cda dell’Istituzione.

Vigileremo, pronti a chiedere modifiche nell’ipotesi che l’organizzazione prevista abbia la necessità di ulteriori cambiamenti.

La vertenza sindacale avviata e conclusa in pochi giorni dimostra che i dipendenti e le loro rappresentanze sindacali possono cambiare il corso degli eventi. Gli interventi di forze politiche portano solo confusione e a una strumentalizzazione delle richieste sindacali penalizzando l’azione di tutela.

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