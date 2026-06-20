Città

SARONNO – “La lista civica Tua Saronno esprime profonda preoccupazione e fermo dissenso a seguito della presentazione sul nostro territorio del movimento “Futuro Nazionale” e del suo manifesto politico”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno lista civica di maggioranza.

“Dall’analisi dei punti programmatici diffusi dal gruppo emerge con sconcertante chiarezza una matrice ideologica nazionalista, escludente e intrisa di retoriche autoritarie del tutto incompatibili con la Saronno democratica, inclusiva e antifascista che rappresentiamo e difendiamo. I presunti difensori della sicurezza saronnese hanno tolto la maschera”.

E rincarano: “Per queste ragioni, Tu@Saronno dichiara che non riconoscerà mai alcuna legittimità politica a movimenti che contrastano apertamente con i valori della nostra Costituzione; non accetterà alcun confronto, dialogo o compromesso con i rappresentanti di “Futuro Nazionale”, né all’interno del consiglio comunale né in qualsiasi altro spazio pubblico o piazza della città”.

Altrettanto dura la chiosa: “Il confronto democratico esiste solo tra forze che riconoscono i reciproci diritti e la pari dignità delle persone. Di fronte a rigurgiti nostalgici e autoritari, la nostra unica risposta è e sarà l’intransigenza democratica. Saronno è e resterà una città aperta, solidale e antifascista. Continueremo a lavorare con determinazione a sostegno della sindaca Ilaria Pagani e della maggioranza per isolare ogni forma di estremismo e tutelare la nostra comunità”.

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