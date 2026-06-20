Softball

PRAGA – Si ferma a un passo dall’impresa il cammino dell’Italia ai Mondiali di softball. Questa sera le azzurre hanno ceduto 9-8 a Cina Taipei nella finale playoff del girone di Praga al termine di una partita spettacolare, giocata fino all’ultimo lancio e caratterizzata da una straordinaria rimonta italiana.

La squadra di Craig Montvidas, reduce dal prestigioso successo contro l’Australia, si è trovata sotto 7-1 contro la formazione asiatica, dominatrice del raggruppamento. Le azzurre non si sono però arrese e hanno costruito una clamorosa rimonta, trascinate dai fuoricampo di Greta Piancastelli e McKenzie Barbara. Dopo aver accorciato le distanze sul 7-4, l’Italia ha ribaltato il punteggio nel sesto inning: prima l’homer di Piancastelli per il 7-6, poi quello di Barbara per il sorpasso sull’8-7. La reazione di Cina Taipei è stata però immediata. Le asiatiche hanno trovato il pareggio e successivamente il punto del definitivo 9-8, approfittando anche di un errore difensivo azzurro. Nell’ultimo assalto l’Italia ha tentato nuovamente di riaprire la gara senza riuscirci.

Nonostante la sconfitta, le azzurre chiudono al terzo posto il girone di qualificazione di Praga e mantengono una possibilità di accesso alla fase finale della World Cup attraverso la wild card destinata alla migliore terza classificata dei tre raggruppamenti mondiali. Tra le protagoniste anche le giocatrici del territorio, con la saronnese Alessandra Rotondo e la caronnese Melany Sheldon che hanno contribuito alla rimonta italiana in una partita che ha confermato il valore e il carattere della Nazionale.

In precedenza l’Italia aveva conquistato la finale playoff superando l’Australia 6-5 dopo gli extra inning. Decisiva una grande rimonta azzurra: sotto nel punteggio dopo due fuoricampo di Shaylan Whatman, le ragazze di Craig Montvidas avevano raggiunto il pareggio sul 5-5 alla sesta ripresa. Nell’ottavo inning la caronnese Sheldon aveva spinto Longhi in terza base con un bunt perfetto, prima del singolo decisivo al centro di Elisa Cecchetti che aveva regalato la vittoria alle azzurre.

(foto: l’Italia si congeda a Praga. Credit Ezio Ratti/Fibs)

20062026